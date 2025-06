Dólar retrocede tras dato laboral en EE. UU. y avance del cobre

El peso chileno gana terreno este jueves, con el tipo de cambio USDCLP cayendo a la zona de los 930 pesos, en medio de un retroceso general del dólar a nivel global. La cotización abrió en 933 pesos, marcando una baja intradía del 0,3%, y se acerca a niveles técnicos clave tras romper un soporte inmediato. Factores macroeconómicos globales La debilidad del dólar responde principalmente a los datos de solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE. UU., que subieron a 247 mil, superando las expectativas del mercado. Este resultado se suma a una serie de indicadores débiles que han moderado las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mayor probabilidad de recortes de tasas en los próximos meses, impulsada por señales de desaceleración económica.

Comentarios del expresidente Donald Trump, quien ha reiterado su llamado a recortar los tipos de interés, añadiendo presión política sobre la Fed. Cobre al alza y factores técnicos Por otro lado, los futuros del cobre avanzan un 1,2%, lo que respalda al peso chileno. Este repunte se explica por: Interrupciones en la producción en países clave.

Tensiones geopolíticas que afectan la cadena de suministro.

Aunque estos factores son alcistas, el alza está contenida por débiles señales de demanda desde China. Nivel técnico clave y proyecciones El gráfico muestra una ruptura del soporte en torno a 930,74 pesos, abriendo espacio para una mayor corrección. Los niveles de Fibonacci marcan zonas potenciales de soporte en: 928,08 (100%)

925,92 (110%)

922,23 (127%)

914,78 (161,8%) Por ahora, el rango estimado para la sesión se sitúa entre 929 y 949 pesos, con sesgo bajista en el corto plazo si el precio se consolida bajo el soporte perforado.

