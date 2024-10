💲⏬Dólar se debilita antes de la Fed

Hoy la Fed anunciar谩 un recorte de las tasas de inter茅s. 驴Qu茅 tan significativo ser谩 el descenso? Solo quedan unas horas para la decisi贸n de la Fed sobre las tasas de inter茅s. El mercado a煤n no sabe cu谩nto se reducir谩 las tasas de inter茅s. La comunicaci贸n de la Fed ha sido bastante clara en las 煤ltimas semanas, con una fuerte se帽al transmitida por Powell durante la conferencia de Jackson Hole. Seg煤n Powell, ha llegado el momento de bajar las tasas de inter茅s en Estados Unidos. Sin embargo, a煤n no est谩 claro cu谩n fuerte ser谩 este movimiento. La decisi贸n en s铆 se tomar谩 hoy y las previsiones tambi茅n se publicar谩n entonces.聽 聽 驴Qu茅 esperar de la Fed? El consenso de Bloomberg apunta claramente a un recorte de tasas de 25 puntos b谩sicos.

Entre las 120 previsiones, solo 9 indican un recorte de 50 puntos b谩sicos, y una previsi贸n sugiere mantener las tasas de inter茅s sin cambios. Entre los que esperan un recorte de 50 puntos b谩sicos se encuentran JP Morgan y Bloomberg Economics.

El mercado de futuros estima que hoy habr谩 un recorte de 50 puntos b谩sicos en la tasa de inter茅s, aunque recientemente lleg贸 a ser del 72%.

Para finales de este a帽o, el mercado estima 4,6 recortes de 25 puntos b谩sicos cada uno, lo que se traduce en unos 115 puntos b谩sicos.

Bloomberg indica que el recorte de 50 puntos b谩sicos de hoy conducir谩 a mayores expectativas de dos movimientos m谩s de 50 puntos b谩sicos.

El mercado de futuros indica recortes de unos 250 puntos b谩sicos para finales del pr贸ximo a帽o Expectativas de tasas de inter茅s seg煤n los contratos de futuros de fondos de la Fed. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

聽 驴Importa el tama帽o del recorte? Expectativas de tasas de inter茅s seg煤n los contratos de futuros de fondos de la Fed. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Vale la pena se帽alar que la Fed lleva mucho tiempo adoptando un enfoque bastante claro en sus decisiones y rara vez sorprende. La 煤ltima sorpresa se produjo al principio de la pandemia, cuando la Fed recort贸 las tasas de inter茅s en 125 puntos b谩sicos. Sin embargo, entonces era necesario actuar con rapidez para evitar una recesi贸n econ贸mica. Si analizamos el historial de expectativas y movimientos de la Fed (datos de consenso de 1997), solo hemos tenido 4 casos de recortes sorprendentemente mayores: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En noviembre de 2002, un recorte de 50 puntos b谩sicos. Esto fue casi el final del ciclo de recortes relacionado con la crisis econ贸mica despu茅s del estallido de la burbuja puntocom.

En septiembre de 2007, un recorte de 50 puntos b谩sicos. Esto fue al comienzo del ciclo de recortes relacionado con la crisis financiera.

En diciembre de 2008, un recorte de 75 puntos b谩sicos. Este fue el 煤ltimo recorte en el ciclo relacionado con la crisis financiera. Luego, las tasas se redujeron del 1,0% al 0,25%.

En marzo de 2020, en 125 puntos b谩sicos. El mercado esperaba solo un recorte de 25 puntos b谩sicos. Sin embargo, este fue el comienzo de la pandemia y los problemas de liquidez en el mercado. 驴La econom铆a estadounidense enfrenta ahora problemas similares a los que enfrent贸 entonces? En realidad, no. La inflaci贸n est谩 cayendo, pero sigue siendo elevada. El mercado laboral se ha enfriado, pero sigue generando crecimiento del empleo seg煤n el informe del NFP. Las solicitudes de subsidio por desempleo rondan las 230.000 y la tasa de desempleo es del 4,2%, ligeramente por encima de las previsiones de la Fed. Las fuertes se帽ales de crisis ser铆an unas solicitudes superiores a las 300.000 y una tasa de desempleo superior al 5%. Por tanto, la atenci贸n de los inversores, aparte del propio recorte, tambi茅n deber铆a centrarse en las previsiones. En junio, las previsiones econ贸micas no cambiaron respecto a marzo. Indican un crecimiento del 2,1% este a帽o y del 2,0% el a帽o que viene.

La tasa de desempleo se estim贸 en el 4,0% para este a帽o. La previsi贸n se elev贸 al 4,2% para el a帽o que viene. Esta es tambi茅n la previsi贸n del desempleo a largo plazo.

Las previsiones de inflaci贸n se elevaron ligeramente, pero esto es ahora menos importante.

El n煤mero de recortes previstos se redujo significativamente. La mediana indicaba entre uno y dos recortes en junio, mientras que en marzo se estimaba la posibilidad de 3 recortes. Ahora, la previsi贸n del n煤mero de recortes seguramente se elevar谩. 聽 Entre los inversores y analistas existe la creencia de que la Fed llega tarde con los recortes, por lo que la medida actual compensar谩 lo que deber铆a haber sucedido en junio o julio. La falta de un recorte de 50 puntos b谩sicos podr铆a provocar importantes ca铆das en los 铆ndices. Aunque la Fed no se gu铆a por lo que sucede directamente en el mercado de valores, s铆 afecta al sentimiento sobre todos los activos a nivel mundial. Durante la 煤ltima reuni贸n con la publicaci贸n de pron贸sticos, la mayor铆a de los miembros de la Fed esperaban 1 o 2 recortes este a帽o. Fuente: Bloomberg Finance LP

聽 驴C贸mo reaccionar谩 el mercado? Durante la 煤ltima reuni贸n con la publicaci贸n de pron贸sticos, la mayor铆a de los miembros de la Fed esperaban 1 o 2 recortes este a帽o. Fuente: Bloomberg Finance LP 聽 EUR-USD Parece que un recorte de 25 puntos b谩sicos deber铆a fortalecer significativamente al d贸lar, que se ha debilitado claramente 煤ltimamente. Por supuesto, las previsiones econ贸micas y las perspectivas de nuevos recortes este a帽o y en los pr贸ximos a帽os tambi茅n importar谩n. Un recorte de 50 puntos b谩sicos, pero no mayores recortes en el futuro, tambi茅n podr铆a mejorar la situaci贸n del d贸lar. Un recorte de 50 puntos b谩sicos y la comunicaci贸n de nuevos recortes fuertes podr铆an llevar a un aumento del EUR-USD a medio plazo hacia 1,12-1,13. El EUR-USD cambia tras el primer recorte de tasas de inter茅s del ciclo. Durante el recorte de 2019, el d贸lar perdi贸 valor inicialmente, pero luego comenz贸 a fortalecerse. A los 20 d铆as de la decisi贸n, el EUR-USD volvi贸 a su estado anterior a la decisi贸n. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

聽 El EUR-USD claramente est谩 ganando terreno antes de la decisi贸n de la Fed de hoy. Sin embargo, es visible que justo por encima de 1,1150 puede haber una fuerte presi贸n de venta. Un recorte de 25 puntos b谩sicos podr铆a llevar a una prueba del nivel de 1,11. En caso de un recorte de 50 puntos b谩sicos, el objetivo podr铆a ser la zona entre 1,1160 y 1,1180. Los rendimientos se est谩n comportando de manera interesante, lo que sugiere un posible recorte menor de lo que el mercado espera. Fuente: xStation5 聽 S&P 500 Aunque un recorte de 50 puntos b谩sicos podr铆a indicar pron贸sticos econ贸micos d茅biles, parece en este punto que un recorte menor ser铆a decepcionante para el mercado. Incluso los pron贸sticos muy optimistas no podr铆an llevar a una continuaci贸n de los beneficios recientes. Si tenemos un recorte de 25 puntos b谩sicos, el S&P 500 podr铆a probar el 谩rea de 5600 puntos. Por otra parte, la aplicaci贸n de un recorte de 50 puntos b谩sicos, sin previsiones muy negativas pero con la promesa de nuevos recortes fuertes, deber铆a llevar a una prueba de al menos 5670 y un aumento en las sesiones posteriores hasta 5700. Si observamos el comportamiento del S&P 500 despu茅s del primer recorte del ciclo, normalmente hemos tenido tomas de beneficios en los primeros d铆as tras los beneficios anteriores. Como se puede ver, el S&P 500 normalmente ha subido unas 9-10 sesiones antes de la decisi贸n. Sin embargo, en un plazo de 10-20 sesiones, el S&P 500 normalmente estaba cerca de los niveles previos a la decisi贸n. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

聽 El S&P 500 est谩 intentando superar la l铆nea de tendencia bajista. Tambi茅n cabe destacar la rotaci贸n de los contratos de futuros tras el final de la sesi贸n de hoy. Seg煤n los niveles actuales, el precio de ma帽ana abrir谩 unos 61 puntos m谩s alto. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "