Domino’s Pizza Group UK caídas del 16 % por débiles resultados y costos laborales elevados 📉

Las acciones de Domino’s Pizza Group UK (DOM.UK) registraron el peor día en la historia de la compañía, cayendo un 16 % (incluso más de un 20 % al abrir el mercado). La reacción del mercado fue contundente: los inversionistas quedaron descolocados por una guía de EBITDA recortada y un panorama preocupante sobre los costos laborales que impactan significativamente en la rentabilidad. ¿Qué provocó esta caída abrupta? La pérdida de confianza está justificada. Estos son los factores clave que detonaron la fuerte venta: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La proyección de EBITDA se ajustó a la baja , pasando de una estimación anterior entre £141–150 millones a un rango de £130–140 millones, por debajo del consenso promedio del mercado de £146,1 millones.

En abril entraron en vigor mayores contribuciones del National Insurance para empleadores en Reino Unido. El CEO Andrew Rennie confesó que estos costos adicionales ascienden a “millones”, erosionando seriamente la rentabilidad.

En la primera mitad del año, se abrieron menos tiendas de pizza de lo esperado. La compañía anticipa ahora nuevas aperturas en la "segunda mitad de los veinte", muy por debajo de las más de 50 proyectadas inicialmente. Se habla de cautela entre los franquiciados debido al aumento de los costos laborales .

En H1 2025, el beneficio antes de impuestos cayó un 32 % interanual a £40,5 millones, pese a un modesto alza de ingresos del 1,4 %. La combinación de inflación en alimentos y menor poder adquisitivo ha forzado a los consumidores británicos a recortar sus gastos discrecionales como delivery y comida para llevar. ¿Qué expresó la gerencia? Aunque la dirección apuntó a una ganancia de participación de mercado y una mejora en las ventas comparables hacia fines de julio, los inversionistas se enfocaron en señales menos alentadoras: No se observó una mejora sostenida en ventas durante mayo y junio.

Se anticipan más presiones de costos tras la actualización fiscal del gobierno británico en otoño.

Existe ralentización en inversión y resistencias por parte de franquiciados.

La compañía explora la adquisición de una segunda marca para operar junto a Domino’s. Afirmaron que no emitirán capital adicional, pero al carecer de detalles concretos, el mercado se centra en los riesgos. El CEO Andrew Rennie reconoció que, pese al entorno desafiante, la empresa sigue ganando mercado ofreciendo “gran valor, productos innovadores y entregas aún más rápidas”. Sin embargo, estos puntos fuertes no han bastado para compensar la combinación de presiones de costos y la caída de la demanda. ¿Qué viene para los inversionistas? Se avecinan meses cruciales: todo dependerá de cómo reaccione el mercado a las decisiones de la gerencia—ya sea mediante nuevos ajustes de precios o alguna adquisición. Una cosa está clara: con esta caída de precio, la confianza inversionista ha sufrido un golpe serio. Fuente: xStation5. ________

