Duolingo lidera alzas de 23 % en la apertura de Wall Street

Optimismo en la apertura de Wall Street: Duolingo lidera subidas
La apertura Wall Street de hoy refleja un renovado optimismo Wall Street, impulsado por sólidos informes trimestrales y anuncios corporativos. El Nasdaq 100 avanza 0,8 %, Apple registra un notable +2,4 % tras la presentación de Tim Cook en la Casa Blanca, su acción sube fuerte gracias a promesas de inversión en EE.UU. y avances en IA y se encuentra en el podio de ganadores, Duolingo alza un 23 % tras superar expectativas de ingresos y usuarios.
Visión general de la apertura en Wall Street
-
Calor sector tecnológico: El heatmap muestra la mayoría de grandes valores de Wall Street en verde; solo Intel destaca en rojo.
-
Sentimiento: La cámara de comercio y datos corporativos generan confianza en los inversores, mitigando temores arancelarios previos.
Fuente: xStation 5
Desempeño del Nasdaq 100
El índice Nasdaq 100 mantiene su tendencia alcista, cerrando la primera media hora con un +0,8 %.
-
Medias móviles exponenciales (EMA 50-100-200) alineadas al alza.
-
Bandas de Bollinger: Cotiza cerca del límite superior, confirmando fortaleza.
-
Soporte clave: EMA 50 días (curva azul) y el piso inferior de las bandas de Bollinger.
Fuente: xStation 5
Noticias destacadas de empresas
Airbnb cae 6 %
Advirtió de una desaceleración del crecimiento tras comparaciones año contra año difíciles; los inversores dudan de mantener el ritmo de alza.
DoorDash sube 8,9 %
Resultados mejores de lo esperado y elevación de guía de mercado. El crecimiento de pedidos y la externalización refuerzan su perspectiva.
Duolingo alza 23 %
Duolingo protagoniza la apertura con un +23 %:
-
Ingresos y usuarios superan pronósticos.
-
Confirma guía de ingresos anual de US $450–480 M y objetivo de 65 M MAU.
-
Inversiones en IA y nuevos cursos (turco, vietnamita) fortalecen su escalabilidad.
Fortinet cae 21 %
Retraso en el lanzamiento de su nueva línea de cortafuegos y resultados por debajo de expectativas llevan a revisiones bajistas de analistas.
La apertura Wall Street de hoy combina optimismo en tech (Apple, Nasdaq 100), señales de corrección (Airbnb, Fortinet) y un claro protagonista alcista: Duolingo, que demuestra robustez operativa y capacidad de crecimiento explosivo.
