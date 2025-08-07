Leer más

Duolingo lidera alzas de 23 % en la apertura de Wall Street

11:36 7 de agosto de 2025

Optimismo en la apertura de Wall Street: Duolingo lidera subidas

La apertura Wall Street de hoy refleja un renovado optimismo Wall Street, impulsado por sólidos informes trimestrales y anuncios corporativos. El Nasdaq 100 avanza 0,8 %, Apple registra un notable +2,4 % tras la presentación de Tim Cook en la Casa Blanca, su acción sube fuerte gracias a promesas de inversión en EE.UU. y avances en IA y se encuentra en el podio de ganadores, Duolingo alza un 23 % tras superar expectativas de ingresos y usuarios.

Visión general de la apertura en Wall Street

  • Calor sector tecnológico: El heatmap muestra la mayoría de grandes valores de Wall Street en verde; solo Intel destaca en rojo.

  • Sentimiento: La cámara de comercio y datos corporativos generan confianza en los inversores, mitigando temores arancelarios previos.

Fuente: xStation 5

Desempeño del Nasdaq 100

El índice Nasdaq 100 mantiene su tendencia alcista, cerrando la primera media hora con un +0,8 %.

  • Medias móviles exponenciales (EMA 50-100-200) alineadas al alza.

  • Bandas de Bollinger: Cotiza cerca del límite superior, confirmando fortaleza.

  • Soporte clave: EMA 50 días (curva azul) y el piso inferior de las bandas de Bollinger.

Fuente: xStation 5

Noticias destacadas de empresas

Airbnb cae 6 %

Advirtió de una desaceleración del crecimiento tras comparaciones año contra año difíciles; los inversores dudan de mantener el ritmo de alza.

DoorDash sube 8,9 %

Resultados mejores de lo esperado y elevación de guía de mercado. El crecimiento de pedidos y la externalización refuerzan su perspectiva.

Duolingo alza 23 %

Duolingo protagoniza la apertura con un +23 %:

  • Ingresos y usuarios superan pronósticos.

  • Confirma guía de ingresos anual de US $450–480 M y objetivo de 65 M MAU.

  • Inversiones en IA y nuevos cursos (turco, vietnamita) fortalecen su escalabilidad.

Fortinet cae 21 %

Retraso en el lanzamiento de su nueva línea de cortafuegos y resultados por debajo de expectativas llevan a revisiones bajistas de analistas.

La apertura Wall Street de hoy combina optimismo en tech (Apple, Nasdaq 100), señales de corrección (Airbnb, Fortinet) y un claro protagonista alcista: Duolingo, que demuestra robustez operativa y capacidad de crecimiento explosivo.

 

Escrito por

Gonzalo Muñoz

