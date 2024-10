Echostar sube un 12% cerca de máximos de 13 meses tras acuerdo con Liberty Latin America

La empresa de comunicaciones y satélites estadounidense EchoStar (ECHO.US) recibió una inyección de efectivo muy necesaria después de completar un acuerdo para vender espectro con casi 85.000 clientes de prepago en Puerto Rico y las Islas Vírgenes a Liberty Latin America por un valor de 225 millones de dólares (cuotas anuales). Los primeros 95 millones de dólares se pagaron ayer, después del anuncio. Liberty Latin America financiará el acuerdo con fuentes de liquidez que incluyen efectivo y facilidades de crédito. La compañía compró más de 100 MHz del espectro de Echostar, junto con la oportunidad "de impulsar la penetración de la convergencia fija-móvil desde los niveles actuales de alrededor del 25 por ciento". Por ahora, Echostar sigue con una deuda muy alta, y necesita pagar $2 mil millones en vencimiento de deuda antes del 24 de noviembre.

Los sectores de empresas inalámbricas y de banda ancha están arrastrando al negocio hacia abajo, mientras que la compañía está en la búsqueda de monetizar otros segmentos comerciales, así como licencias por un valor aproximado de $20 mil millones. Las acciones han subido más del 30% este año, ya que los inversores ven crecientes posibilidades de rentabilidad para la empresa, si no se declara en quiebra. Echostar (SATS.US), W1 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Echostar gana casi un 12% hoy, subiendo por encima de SMA200 en un marco de tiempo de intervalo semanal, lo que potencialmente revierte la tendencia bajista. Fuente: xStation5

