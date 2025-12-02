Ecopetrol aumentará 37% la oferta de gas en Colombia en 2026

La compañía avanza en eficiencia interna , transición energética gradual y nuevas fuentes de margen vía petroquímicos , mientras el ADR de Ecopetrol (ECUS) mantiene una estructura técnica alcista en bolsa.

El incremento se sustentará en mayor producción en el Piedemonte Llanero y en la futura regasificadora del Pacífico , mejorando la seguridad energética y la resiliencia frente a choques de oferta e hidrología.

Ecopetrol planea aumentar en 37% la oferta de gas para los segmentos residencial y comercial en 2026, priorizando la demanda esencial y moderando el impacto de las importaciones en las tarifas reguladas.

Ecopetrol anunció que elevará en 37% la oferta de gas para los segmentos residencial y comercial en 2026, llevando los volúmenes de 133 a 182 Gbtud. El movimiento no es marginal: ocurre en un momento en que Colombia enfrenta mayor dependencia de importaciones y episodios de estrechez en la oferta interna. Al priorizar la “demanda esencial” —hogares, pequeños comercios, gas natural vehicular y el sistema de transporte— la compañía busca anclar precios más predecibles para el usuario regulado y, al mismo tiempo, liberar espacio para que el gas importado se oriente hacia el sector industrial, donde los márgenes permiten absorber mejor esa señal de precio.

La empresa señala un precio promedio de contratación cercano a US$6,5/Gbtud, nivel que se ubicaría por debajo del costo de las importaciones y del mercado secundario. Si esta brecha se mantiene, el efecto debería ser una moderación gradual de las cuentas de gas frente al escenario base que se habría proyectado con mayor dependencia de GNL importado. Desde el ángulo macro, esto suaviza presiones inflacionarias futuras y disminuye el riesgo de choques tarifarios que puedan afectar la política monetaria o el ingreso disponible de los hogares.

Fuentes de suministro: Piedemonte y regasificación del Pacífico

La ampliación de oferta se soporta en dos pilares. Por un lado, el aumento de producción en el Piedemonte Llanero, particularmente en los campos Cusiana, Cupiagua y Floreña, que entre 2026 y 2029 aportarían rangos de 3 a 71 Gbtud, dependiendo del área y del año. En diciembre arrancaría la comercialización de 129 Gbtud, consolidando esa zona como uno de los corazones gasíferos del país. Por otro lado, a partir del segundo semestre de 2026 se sumará la capacidad de la regasificadora del Pacífico, con un aporte estimado de 60 Gbtud hasta 2031.

La combinación de producción local y regasificación aporta redundancia y flexibilidad al sistema. Permite enfrentar mejor escenarios de hidrología desfavorable —cuando las termoeléctricas demandan más gas— y reduce el riesgo de que problemas logísticos o paradas no programadas se traduzcan en cortes o racionamientos. Para Ecopetrol, esto significa también monetizar reservas de gas con mayor estabilidad contractual, lo que suele traducirse en flujos de caja más previsibles que los del negocio puramente petrolero.

Eficiencia interna y transición energética gradual

Otro componente relevante es la reducción de 13% en el consumo propio de gas durante los últimos dos años, gracias a sustitución por otros combustibles, conexión de cargas al Sistema Interconectado Nacional e incorporación de 800 MW de autogeneración renovable. Este ajuste tiene doble lectura: mejora el margen al liberar gas para la venta y, en paralelo, se alinea con la narrativa de descarbonización progresiva, un tema que los inversionistas institucionales siguen de cerca.

Sin embargo, más que una ruptura con el modelo tradicional, la estrategia muestra una transición pragmática: mantener la escala en hidrocarburos, pero optimizar el uso energético y abrir espacio a negocios complementarios (gas, petroquímicos, renovables) que amortigüen la volatilidad del crudo. En un entorno regulatorio local exigente y con presión social por acelerar la transición, este equilibrio será clave para la percepción de riesgo de la compañía.

Petroquímicos: nueva palanca de margen en el frente externo

En paralelo al gas, Ecopetrol inició un nuevo frente de monetización con la primera exportación regular de petroquímicos (xileno y tolueno) desde el puerto de Buenaventura. El esquema prevé embarques de aproximadamente 1.550 toneladas cada 45 días, para completar cerca de 12.400 toneladas anuales dirigidas a Perú, Chile y, progresivamente, Ecuador. La compañía estima una mejora de margen de alrededor de US$40 por tonelada respecto al modelo previo de exportar vía Caribe.

Más allá de las cifras absolutas —modestas frente al tamaño total de Ecopetrol—, este canal tiene varias implicancias:

Optimiza la logística , usando la ubicación estratégica de Buenaventura para atender la costa Pacífica sudamericana.

Diversifica mercados y productos , reduciendo la dependencia de un único tipo de crudo o derivado.

Profundiza la integración de la cadena de valor, desde la refinería de Barrancabermeja hasta el cliente final en la región.

En el mediano plazo, el éxito de esta iniciativa será medido no solo por ingresos, sino por la capacidad de construir relaciones comerciales estables y expandir el portafolio petroquímico hacia productos de mayor valor agregado.

Lectura del mercado: EC.US respeta la tendencia alcista

En bolsa, el ADR de Ecopetrol (EC.US) refleja este cambio de narrativa de manera gradual. Tras el fuerte ajuste bajista de 2024, el precio ha ido construyendo una línea de tendencia alcista desde los mínimos de finales de ese año, con sucesivos mínimos crecientes que actualmente pasan cerca de la zona de US$8,8–9,0. Luego de tocar máximos sobre US$10,4, el título corrigió y hoy se ubica alrededor de US$9,9, en un movimiento que, por ahora, luce más como toma de utilidades dentro de una estructura ascendente que como reversión de tendencia.

El RSI diario en torno a 50–55 indica un mercado en equilibrio, sin señales extremas de sobrecompra ni de sobreventa, coherente con un proceso de consolidación tras el rally previo. Técnicamente, mientras se mantenga el soporte de la directriz alcista y la zona de US$9–9,2, el sesgo permanece constructivo; una perforación clara de esos niveles, en cambio, reabriría el debate sobre la sostenibilidad del tramo alcista de 2025. Al alza, los máximos recientes sobre US$10,4 marcan la prera resistencia relevante que el mercado debería superar para validar una fase de apreciación adicional.

