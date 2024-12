EE.UU. endurece las restricciones tecnológicas menos de lo esperado contra China

Estados Unidos ha lanzado un nuevo paquete de restricciones dirigido a frenar las capacidades de China en la fabricación de semiconductores, apuntando a empresas clave, chips avanzados y herramientas críticas para la industria. Medidas principales Más de 140 empresas chinas, incluidas Naura Technology Group , Piotech y ACM Research , enfrentan restricciones de exportación. También se añaden firmas de inversión como Wise Road Capital y Wingtech Technology por su rol en adquirir capacidades estratégicas.

Restricción de envíos de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM 2 y superiores) y limitaciones en 24 herramientas de fabricación y tres herramientas de software.

Empresas como Lam Research, KLA, Applied Materials y la holandesa ASM International se verán afectadas por los controles ampliados. Sin embargo, Países Bajos y Japón quedan exentos tras negociaciones con EE.UU. Reacciones Respuesta de China :

El gobierno calificó las medidas como "coerción económica" y prometió proteger a sus empresas mientras acelera su autosuficiencia tecnológica.

US100 El US100 cotiza en los 21179, mostrando una ruptura reciente de la EMA de 50 periodos (21170) y fallando en consolidar por encima de la resistencia clave en 21183. El RSI se encuentra en zona neutral, mientras el Estocástico apunta a un momentum bajista tras un rechazo cerca de niveles altos. Escenario alcista: Si el precio recupera los 21183 y supera los máximos recientes, podría impulsarse hacia los 21245, con soporte dinámico en la EMA de 50 para respaldar el movimiento. Escenario bajista: Si el precio confirma la pérdida del soporte en 21170, el siguiente objetivo se encuentra en los 21080, con posibilidad de extenderse hacia los 21019.

Fuente: xStation 5

