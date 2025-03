El algodón cae un 4,5% a su nivel más bajo en cuatro años por el impacto de los aranceles de represalia de China 📉

Los futuros del algodón cayeron hoy a su nivel más bajo desde agosto de 2020, después de que China, el mayor comprador mundial de la fibra, impusiera nuevos aranceles retaliatorios del 15% sobre el algodón estadounidense y otros productos agrícolas de EE.UU. La medida es una respuesta directa a la decisión del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles a las importaciones chinas al 20%, lo que intensifica las tensiones en la disputa comercial en curso. El contrato de referencia del algodón en la Bolsa de Nueva York cayó hasta un 3.7% el martes, alcanzando 63.12 centavos por libra, ya que los operadores reaccionaron a las preocupaciones sobre la disminución de la demanda de China. Según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), China sigue siendo un mercado crucial para el algodón estadounidense, representando $1,500 millones en exportaciones el año pasado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otras materias primas agrícolas afectadas por las medidas de represalia de China también registraron fuertes caídas, aumentando la incertidumbre del mercado. Mientras tanto, la batalla comercial se extiende más allá de China: los aranceles del 25% de Trump sobre importaciones selectas de México y Canadá también entraron en vigor. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que México está preparando contramedidas, lo que podría afectar aún más las exportaciones agrícolas de EE.UU., incluido el algodón. Las cifras del USDA muestran que EE.UU. exportó $245 millones en algodón a México el año pasado. Fuente: xStation5

