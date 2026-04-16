El aluminio se dispara a máximos de 4 años y sube más de 50% en lo que va del año

El aluminio ha entrado en abril de 2026 en una fase de aceleración alcista que deja de ser coyuntural y empieza a reflejar un cambio profundo en el equilibrio global. El metal se negocia en torno a los 3.640 dólares por tonelada, acumulando un avance cercano al 8% solo en el último mes y una subida superior al 52% en términos interanuales, cifras que lo sitúan en máximos de cuatro años y lo acercan a los niveles de tensión observados tras la crisis energética de 2022.

El aluminio ha pasado de reaccionar a eventos geopolíticos a anticipar un escenario donde la oferta global permanecerá tensionada durante varios trimestres. La ruptura de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, junto con amenazas sobre el Estrecho de Ormuz, ha elevado el precio spot y ha generado primas inmediatas en el metal físico, lo que indica escasez en entregas a corto plazo y no solo especulación financiera. Cuando el mercado comienza a pagar más por disponibilidad inmediata que por contratos futuros, la lectura deja de ser cíclica y pasa a ser estructural.

Hasta 9% del suministro global en riesgo

La región del Golfo representa aproximadamente el 9% de la producción global de aluminio primario, y las disrupciones en esa zona han reducido significativamente los envíos internacionales en cuestión de semanas.

Históricamente, un shock de esta magnitud en la oferta no genera un ajuste inmediato completo en el precio, ya que el mercado suele contar con inventarios para amortiguar el impacto. Lo que ocurre en 2026 es distinto ya que los inventarios globales ya venían en descenso desde 2025, lo que reduce la capacidad de absorción del sistema. En ese entorno, una interrupción del 5% al 9% del suministro no se traduce en un aumento proporcional del precio, sino en un movimiento amplificado, porque el mercado pierde su colchón de seguridad.

A esto se suma que la producción de aluminio es altamente dependiente de la energía, particularmente del gas y la electricidad, entonces, cuando los precios energéticos suben o se vuelven volátiles, parte de la capacidad instalada deja de ser económicamente viable. Esto implica que la oferta teórica no coincide con la oferta real, generando una reducción efectiva mayor a la que sugieren los datos oficiales. La consecuencia es un mercado donde el equilibrio ya no se define por toneladas producidas, sino por toneladas realmente disponibles y rentables. Esa diferencia es la que está impulsando la prima actual en el precio.

Inventarios en caída y demanda firme crean un desequilibrio persistente

Las existencias en almacenes asociados a la LME han caído más de un 60% desde 2025, un dato que confirma que el mercado ha dejado atrás la fase de abundancia y opera con un colchón cada vez más reducido. Cuando los inventarios caen a ese ritmo, el sistema pierde capacidad de absorber impactos, lo que implica que cualquier interrupción adicional en la oferta tiene un impacto desproporcionado en el precio, generando movimientos más violentos y persistentes. Esa dinámica ya se está reflejando en el comportamiento reciente del aluminio, donde las correcciones son cada vez más limitadas y los impulsos alcistas ganan profundidad.

Fuente: XTB Research

Sectores como automoción, infraestructura eléctrica y transición energética continúan impulsando el consumo de aluminio, mientras que economías como China muestran signos de estabilización industrial que sostienen el flujo de pedidos. La expansión de vehículos eléctricos, redes eléctricas y almacenamiento energético sigue requiriendo grandes volúmenes de este metal, lo que limita el margen de ajuste a la baja en el consumo global.

El resultado es una combinación especialmente potente para el precio de una demanda firme que coincide con una oferta restringida y niveles de inventario decrecientes, por ello el mercado tiende a reaccionar de forma no lineal, con movimientos más abruptos y persistentes. Esa dinámica ya se está reflejando en la formación de precios, donde las subidas no se corrigen con la misma facilidad que en ciclos anteriores.

El aluminio entra en una nueva fase geopolítica

El aluminio está dejando de comportarse como un activo puramente cíclico ligado al crecimiento global y empieza a moverse bajo una lógica más cercana a la energía, donde factores como la geopolítica, las rutas comerciales y la seguridad del suministro son determinantes en la formación de precios. El avance cercano al 18% en lo que va del año, en un contexto de incertidumbre macro y no solo de expansión económica, sugiere que el mercado ya incorpora una prima de riesgo estructural asociada a la fragilidad del sistema de suministro global.

En este contexto, el aluminio se posiciona como un indicador adelantado de tensiones industriales y energéticas, reflejando dinámicas del sector metalúrgico, la logística global, la política internacional y la transición energética. Con la escasez como escenario base, el mercado ajusta precios bajo la expectativa de disrupciones persistentes, lo que limita las correcciones y amplifica el impacto de nuevos shocks.

Análisis técnico

ALUMINIUM (H1)

Fuente: xStation

El precio de ALUMINIUM en H1 mantiene una estructura alcista tras el impulso desarrollado desde la zona de soporte en torno a 3420, con una secuencia de mínimos crecientes que se apoya en la directriz ascendente y en la media móvil, que actúa como soporte dinámico. El movimiento reciente ha llevado al precio hacia la zona de 3650–3700, donde se observa desaceleración y rechazo, evidenciando la presencia de oferta en un área de resistencia relevante. Las bandas de Bollinger acompañan la expansión del tramo alcista, aunque comienzan a mostrar cierta estabilización, lo que sugiere una pausa en el momentum.

El RSI se mantiene en niveles elevados cercanos a sobrecompra, reflejando persistencia en la presión compradora, aunque sin extensión clara, mientras que el MACD muestra pérdida de pendiente en el histograma tras el impulso previo, indicando moderación en la fuerza del movimiento. La acción del precio se mantiene contenida bajo la resistencia superior, con el sesgo condicionado por la capacidad de sostenerse sobre la media y la directriz, en un contexto donde la estructura sigue siendo positiva pero con señales de agotamiento en el corto plazo.