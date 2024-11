El AUDUSD cae 0.7%, tocando mínimos de tres meses

El tipo de cambio AUDUSD cae un 0.7% intradía, alcanzando los 0.64 y manteniéndose cerca de sus niveles más débiles en tres meses. Esta caída se debe a la continua fortaleza del dólar estadounidense, impulsada por los llamados "Trump trades", apuestas del mercado basadas en la expectativa de que las políticas inflacionarias de Donald Trump podrían limitar la capacidad de la Reserva Federal para reducir las tasas de interés en el corto plazo. Factores que presionan al dólar australiano El dólar australiano enfrenta varios factores adversos en la jornada de hoy: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Caídas en los precios de materias primas clave, como el mineral de hierro, cobre, oro y petróleo. Australia, como exportador neto de estos bienes, ve su divisa presionada cuando sus precios bajan, afectando su balanza comercial y el flujo de ingresos.

clave, como el mineral de hierro, cobre, oro y petróleo. Australia, como exportador neto de estos bienes, ve su divisa presionada cuando sus precios bajan, afectando su balanza comercial y el flujo de ingresos. Desaceleración del crecimiento salarial en Australia: los datos domésticos muestran que el crecimiento de los salarios se desaceleró al 3.5% en el tercer trimestre, cerca de su punto más bajo en dos años, y por debajo de las previsiones del 3.6%. Este dato resalta una posible debilidad en el mercado laboral, lo que añade presión sobre el Banco de la Reserva de Australia (RBA) para mantener una política monetaria acomodaticia. Puntos positivos: confianza del consumidor y perspectivas de política monetaria A pesar de los datos desfavorables, algunos indicadores positivos han ayudado a mitigar las presiones sobre la economía australiana: Aumento en la confianza del consumidor: en noviembre, el índice de confianza del consumidor alcanzó su nivel más alto en dos años y medio, impulsado por una menor preocupación sobre las futuras alzas de tasas de interés. AUDUSD (Intervalo D1) Fuente: xStation5. El AUDUSD se encuentra actualmente en 0.6480, mostrando presión bajista tras romper el soporte en 0.6518. La media móvil de 50 períodos se encuentra por encima del precio, lo que refuerza la tendencia bajista en el corto plazo. El RSI indica debilidad en el impulso alcista, y el ADX muestra una tendencia de fortalecimiento en el movimiento bajista. Si el precio logra recuperar el nivel de 0.6518, podría intentar alcanzar la resistencia en 0.6570. Un cierre por encima de este nivel reforzaría la perspectiva de una corrección al alza. Sin embargo, si el AUDUSD se mantiene por debajo de 0.6518, el siguiente soporte clave se encuentra en 0.6453. Una ruptura de este nivel abriría la posibilidad de un movimiento hacia 0.6371.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "