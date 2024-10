El azúcar extiende beneficios tras el vuelco, apoyado por el petróleo y los incendios en Brasil 📈

Los futuros del az煤car (SUGAR) en ICE est谩n subiendo despu茅s de revertir y extender los beneficios de las 煤ltimas dos sesiones, impulsados 鈥嬧媝or una ca铆da sorprendentemente fuerte en la producci贸n en los mercados clave de Brasil. La asociaci贸n agr铆cola Unica inform贸 ayer que la producci贸n de az煤car en la parte centro-sur del pa铆s, en la segunda quincena de agosto, cay贸 un 6% interanual (aunque hab铆a aumentado casi un 4% interanual hasta principios de agosto). La raz贸n de esta situaci贸n son los enormes incendios que han tensado la oferta en regiones clave para los cultivos brasile帽os. Adem谩s, el aumento de m谩s del 2% del crudo WTI ayer presion贸 al mercado, favoreciendo una cobertura masiva de posiciones cortas en az煤car. Tan recientemente como el martes, los precios de los contratos estaban en m铆nimos de 2 semanas, y las ca铆das m谩s profundas se vieron respaldadas a煤n m谩s por una ca铆da de m谩s del 5% en los precios del petr贸leo por debajo de los 70 d贸lares por barril. Los precios m谩s bajos del petr贸leo tienden a resultar en precios m谩s bajos del etanol y, por lo tanto, pueden impulsar a las f谩bricas de az煤car a desviar m谩s ca帽a de az煤car a la producci贸n de az煤car en lugar de etanol, aumentando as铆 la oferta. El mercado hab铆a temido hasta hace poco que las lluvias monz贸nicas en la India conducir铆an a una cosecha abundante. El Departamento Meteorol贸gico de la India inform贸 que las precipitaciones en la India en la temporada actual de monzones hasta el 5 de septiembre fueron un 8% m谩s altas que el promedio a largo plazo al final de la temporada de monzones. Sin embargo, a medida que la temporada de monzones termina, el mercado est谩 dirigiendo lentamente su atenci贸n a otros factores, donde Brasil est谩 causando cierta presi贸n. A fines de agosto, los precios subieron debido a que la sequ铆a y el calor excesivo causaron incendios masivos que da帽aron los cultivos en la regi贸n de Sao Paulo. El grupo de productores de ca帽a Orplana inform贸 que se hab铆an quemado hasta 80.000 hect谩reas de cultivos de ca帽a de az煤car en Sao Paulo. En respuesta a estas estimaciones, Green Pool Commodity Specialists cree que se pueden haber perdido hasta 5 MMT de ca帽a de az煤car debido a los incendios. La estimaci贸n de la producci贸n de az煤car de Brasil para la temporada 2024/25 se redujo a 39,2 MMT desde 40,0 MMT el martes pasado debido a la sequ铆a y los da帽os causados 鈥嬧媝or los incendios. Adem谩s, Covrig Analytics elev贸 el martes su estimaci贸n del d茅ficit mundial de az煤car para 2024/25 a -600.000 TM desde una estimaci贸n anterior de -300.000 TM. El 30 de agosto, la Organizaci贸n Internacional del Az煤car (OIA) estim贸 el d茅ficit mundial de az煤car para 2024/25 en -3,58 MMT, mucho mayor que las -200.000 TM estimadas para 2023/24. La OIA estim贸 la producci贸n mundial de az煤car para 2024/25 en 179,3 MMT. Eso es una disminuci贸n interanual del -1,1% en comparaci贸n con la temporada 2023/24. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

