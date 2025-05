El Banco de Inglaterra reduce los tipos en 25 puntos básicos

El Banco de Inglaterra ha anunciado un recorte de 25 puntos básicos de sus tipos de interés, que pasan de un 4,50% a un 4,25%. La proporción de votos a favor de recortar o mantener fue de 7:2, lo cual no se ajusta a las expectativas, que indicaba una decisión unánime. La decisión se pospuso dos minutos debido al aniversario del Día de la Victoria en Europa. La libra se fortalece tras la decisión de tipos La falta de unanimidad fortalece a la libra esterlina, ya que podría significar que no habrá consenso para otro recorte el próximo mes. El GBP/USD regresa por encima de 1,3300. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra para mayo: Real: 4,25%; pronóstico: 4,25%; anterior: 4,50%;

Subida de la votación del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra para mayo:

Real: 0; pronóstico: 0; anterior: 0;

Voto del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra sin cambios para mayo:

Real: 2; pronóstico: 0; anterior: 8;

Reducción de la votación del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra para mayo:

Real: 7; pronóstico: 9; anterior: 1; El par GBP/USD sube ligeramente tras la decisión del Banco de Inglaterra debido a la sorprendente proporción de votos entre mantener y reducir los tipos. Fuente: xStation

