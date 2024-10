El BCE debe prepararse para una era de mayor volatilidad de la inflación 💵

En su discurso de hoy, Christine Lagarde destac贸 la necesidad de que el BCE se prepare para la pr贸xima era de mayor volatilidad de la inflaci贸n. Actualmente, seg煤n Lagarde, estamos operando en una era de riesgos magnificados e incertidumbre en torno a la conducci贸n de la pol铆tica monetaria. Por lo tanto, a pesar de la convicci贸n cada vez m谩s fuerte entre los mercados de que estamos saliendo del entorno inflacionario (que se ve reforzada en parte por los recortes cada vez m谩s audaces de las tasas de inter茅s por parte de los bancos centrales), Lagarde enfatiz贸 que uno de los objetivos de los bancos centrales ahora deber铆a ser vigilar de cerca los cambios en la econom铆a y prepararse para posibles desaf铆os adicionales a la pol铆tica monetaria. Lagarde cit贸 los cambios en los estilos de vida, las expectativas de los consumidores, los desarrollos tecnol贸gicos, as铆 como la fragmentaci贸n global de la econom铆a entre los factores que contribuyen al entorno econ贸mico cambiante al que nos enfrentamos actualmente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Adem谩s, la presidenta del BCE se帽al贸 una serie de shocks de oferta que han afectado a la econom铆a en los 煤ltimos a帽os: una pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis energ茅tica. Seg煤n el banquero, cada vez se esperan m谩s estos shocks de oferta futuros. Para los inversores, una noticia importante ser谩 la presentaci贸n de los resultados de la revisi贸n de la estrategia del BCE, que se publicar谩 en la segunda mitad de 2025. Si bien el objetivo de inflaci贸n del 2% sigue siendo un factor no negociable, los resultados de la revisi贸n a煤n pueden tener implicaciones de gran alcance para el futuro de la pol铆tica del BCE. Un cambio puede estar en la forma en que se llevan a cabo las previsiones de crecimiento y la forma de comunicaci贸n del banco central. En el intervalo de 1H, no vemos se帽ales claras en las cotizaciones del EUR-USD bajo la influencia del discurso de Lagarde. El par de divisas est谩 luchando por romper el soporte establecido por los picos locales de la semana anterior en el 谩rea de 1.1145. Si el par rompe el soporte, tanto la geometr铆a del mercado como la l铆nea de soporte de la consolidaci贸n desde el comienzo de la semana apuntan a un rango potencial de ca铆das en el 谩rea de 1.11168. Por encima del soporte podr铆a haber una se帽al para volver a los m谩ximos de hoy en la zona 1.1158-1.11678. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "