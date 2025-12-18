El BCE mantiene tasas y el euro sube frente al dólar

Zona euro – Decisión de tasas de interés del BCE para diciembre:

Actual: 2,15%; previsión: 2,15%; anterior: 2,15%.

Facilidad marginal de crédito: 2,40%.

Información clave añadida a la publicación oficial del BCE:

La inflación para 2025 se mantiene en 2,1% .

La inflación para 2026 se eleva a 1,9% , desde 1,7% .

La inflación para 2027 se sitúa en 1,8% , frente a la previsión previa de 1,9% .

La inflación para 2028 se mantiene en 2,0% .

La inflación subyacente para 2026 se revisa al alza hasta 2,2% , desde 1,9% .

La inflación subyacente para 2027 sube a 1,9% , desde 1,8% .

La inflación subyacente para 2028 se ubica en 2,0% .

El crecimiento económico en 2025 se proyecta en 1,4% , frente al 1,2% anterior.

El crecimiento en 2026 se estima en 1,2% , desde 1,0% previamente.

El crecimiento en 2027 se revisa a 1,4% , desde 1,3% .

El crecimiento en 2028 se proyecta en 1,4%.

El BCE deja claro que no tiene intención de recortar más las tasas. Las revisiones del escenario son claramente restrictivas, y la divergencia frente a la Reserva Federal se encuentra actualmente en niveles extremos, lo que explica el sólido desempeño del euro frente al dólar. No obstante, los operadores mantienen estables sus expectativas sobre las tasas del BCE y anticipan alzas acumuladas de 3 puntos básicos en 2026. Ahora, el mercado espera la conferencia del BCE, que será encabezada por la presidenta Christine Lagarde.

_______

