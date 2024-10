El cacao cae drásticamente desde principios de septiembre

El precio del cacao ha estado bajando desde principios de septiembre. Solo este mes, el precio ha caído alrededor de un 8%, y la situación actual se asemeja a una situación similar que ocurrió después de dos importantes refinanciamientos anteriores. Después de los refinanciamientos, el precio subió de 1,500$ a aproximadamente 2,000$ por contrato, y luego hubo una clara caída de precio (del 30 al 38%) y una prueba del nivel de $7,000. Actualmente, el precio está probando esta zona, mientras que si el precio cayera un 30% desde el máximo local, entonces podríamos contar con una prueba del retroceso de 78.6 de la última onda ascendente en el nivel de aproximadamente 5600$. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si analizamos la estacionalidad a cinco años y a largo plazo, teóricamente estamos entrando en un período de declive para el cacao, que está relacionado con el inminente inicio de la temporada de cosecha en octubre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

