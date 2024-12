🍫¡El cacao recupera los 10.000 dólares!

El cacao sube m谩s de un 4,6% hasta su nivel m谩s alto desde abril. Los precios del cacao continuaron su fuerte repunte iniciado a mediados de la semana pasada despu茅s de que Maxar Technologies indicara en su informe meteorol贸gico que la sequ铆a actual en 脕frica occidental afectar铆a negativamente al desarrollo de los cultivos de mitad de temporada, a partir de abril. La aparici贸n de los vientos Harmattan estacionales, que traen aire seco, podr铆a deteriorar a煤n m谩s las perspectivas de cosecha del segundo semestre. A pesar de las mayores entregas de cacao a los puertos de Costa de Marfil en comparaci贸n con el a帽o pasado, las existencias en bolsa se mantienen en un m铆nimo de 20 a帽os, por debajo de los 1,5 millones de sacos. Las entregas de la semana del 2 al 8 de diciembre totalizaron 85.000 toneladas, la cifra m谩s baja desde finales de octubre. Las entregas en lo que va de a帽o se sit煤an en 819.000 toneladas, en comparaci贸n con las 610.000 toneladas del a帽o pasado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5.聽



Los precios del cacao subieron m谩s de un 4,6% hoy, primero rompiendo el nivel de $10,000 y el m谩ximo local desde mediados de junio. Superar $10,295 marc贸 el nivel m谩s alto desde el 29 de abril. Si el precio se mantiene por encima de $10,000, ser谩 el cierre m谩s alto desde mediados de junio.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "