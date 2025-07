El cacao repunta un 5,3 %

El precio recupera la caída de la sesión previa, pese a datos de demanda muy débiles Los precios del cacao rebotan con fuerza este jueves, tras la fuerte liquidación del día anterior que llevó al contrato a un mínimo de ocho meses. La caída previa se atribuyó principalmente a datos de procesamiento muy débiles en Europa, seguidos por cifras igualmente negativas en Asia y Norteamérica. Norteamérica: el procesamiento cayó en casi 3.000 toneladas , hasta 101.800 toneladas , lo que representa una baja interanual del 2,8 % .

Asia: la molienda se desplomó un 16,27 % interanual, hasta 176.600 toneladas, el nivel más bajo desde 2017, y muy por debajo de las 213.000 toneladas del trimestre anterior. El repunte actual parece ser una reacción técnica, ya que no se ha publicado nueva información fundamental. Aunque la situación de la oferta mejora, sigue siendo ajustada. Las recientes caídas de precio se deben en gran parte al deterioro de la demanda, agravado por los fuertes aumentos de precios en meses anteriores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inventarios y contexto histórico Fuentes: Bloomberg Finance LP, XTB Pese a que los inventarios actuales siguen muy por debajo del promedio de cinco años (e incluso por debajo del mínimo de ese período), el ritmo de recuperación ha sido sólido en los últimos años. Esta dinámica recuerda a lo observado en 2021, cuando el mercado formó un suelo local a finales de julio, seguido de un repunte de hasta el 20 % que se extendió hasta principios de octubre.

No obstante, en aquel entonces los precios oscilaban entre 2.200 y 2.800 USD/tonelada, muy por debajo de los niveles actuales. El patrón estacional también respalda la hipótesis de un rebote técnico entre finales de julio y mediados de agosto, como ocurrió en 2023. Panorama técnico y niveles clave El rebote de hoy llevó al cacao a subir hasta un 3,5 % intradía, pero el cierre del gap bajista y la posterior reducción de ganancias podrían sugerir que el avance obedece principalmente a toma de beneficios, tras las recientes caídas pronunciadas. Resistencias clave: Línea de tendencia bajista

Zona de 8.000 USD/tonelada Un movimiento sostenido por encima de estos niveles podría señalar un cambio de tendencia, aunque por ahora el sesgo sigue siendo bajista. Si la presión continúa, el precio podría volver al rango de 6.700–7.000 USD, una zona que ha servido de soporte en múltiples ocasiones durante 2024. Cabe destacar que aún no se observa una respuesta positiva en las posiciones especulativas, lo que limita la probabilidad de un giro sostenido en el corto plazo. Fuente: xStation5 ________

