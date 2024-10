El café baja alrededor del 2% 📉

El precio del caf√© cae cerca de un 2% ante las nuevas previsiones meteorol√≥gicas de Brasil. Las lluvias en la mayor parte del territorio brasile√Īo seguir√°n siendo irregulares durante los pr√≥ximos d√≠as, pero, como inform√≥ Bloomberg, se prev√© que la pr√≥xima semana se produzcan precipitaciones generalizadas en las zonas productoras de caf√© del sureste de Brasil. Estas condiciones deber√≠an traer alivio despu√©s de un largo per√≠odo de clima seco y altas temperaturas que perjudicaron los rendimientos de los cultivos de ar√°bica. J.P. Morgan se√Īal√≥ que la sequ√≠a en gran parte del norte y centro de Brasil ha amenazado y seguir√° amenazando las perspectivas de suministro de una multitud de productos agr√≠colas, incluido el caf√©, hasta que llegue materialmente la temporada de lluvias.

Sin embargo, los inversores esperan lluvias más fuertes la próxima semana y que las condiciones puedan presionar el fuerte impulso alcista del café, impulsado por las preocupaciones por el déficit de oferta. Caer por debajo de la EMA100 (línea negra) puede indicar una prueba del nivel de 256$, donde podemos ver el retroceso de Fibonacci de 38,2.   Source: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona s√≥lo con fines de informaci√≥n general y con fines educativos. Cualquier opini√≥n, an√°lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi√≥n o recomendaci√≥n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act√ļe sobre esta informaci√≥n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar√° responsabilidad por ninguna p√©rdida o da√Īo, incluida, sin limitaci√≥n, cualquier p√©rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci√≥n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg√ļrese de comprender los riesgos asociados. "