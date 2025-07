El cobre impulsa al peso chileno y el dólar cede terreno en una jornada sin rumbo local

El dólar comenzó la sesión del jueves con una leve caída de 0,4%, cotizándose en 956 pesos por unidad, en un movimiento que refleja una moderada apreciación del peso chileno. La jornada se desarrolla sin eventos económicos relevantes en la agenda local, lo que deja al tipo de cambio operando principalmente bajo la influencia de factores externos y ajustes técnicos. El cobre apoya la apreciación del peso chileno Uno de los pocos elementos de soporte para la moneda local ha sido el desempeño del cobre, que registra un avance de 0,5% en los primeros compases del día. Esta subida ocurre en un entorno marcado por: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativas respecto al nuevo esquema arancelario de EE.UU. , aunque hoy el mercado parece enfocarse más en la fortaleza intrínseca del metal rojo.

Menor aversión al riesgo en los mercados internacionales, lo que usualmente favorece a monedas emergentes y ligadas a commodities. Rango técnico y resistencias clave Desde el punto de vista técnico, el par USDCLP enfrentó recientemente una ruptura por encima de una línea de tendencia bajista de mediano plazo, lo que llevó al precio a testear niveles cercanos a los 973 pesos, ahora convertidos en resistencia inmediata. El retroceso actual lo sitúa cerca de su media móvil de 50 periodos, en torno a los 954 pesos, que actúa como soporte dinámico clave. Niveles técnicos relevantes: Resistencia inmediata : 973

Zona de soporte : 951 (mínimos recientes) y 939 (media de 100 periodos)

Rango estimado para la jornada: 947 - 972 Además, el índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa en torno a 45 puntos, señalando que el par ha salido de zonas de sobrecompra y podría estar en una fase de consolidación. Panorama internacional sigue marcando el ritmo El mercado continúa monitoreando con atención la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos. Las expectativas en torno a posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal mantienen al dólar global en una situación de alta sensibilidad frente a los datos macroeconómicos. Por ahora, el escenario sigue siendo incierto, lo que contribuye a mantener cierta volatilidad en los mercados emergentes, aunque con bajo volumen de negociación en Chile.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "