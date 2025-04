El crudo WTI cae más de un 6 % 🚨

La venta masiva continúa tras la rápida respuesta de China a los aranceles anunciados el miércoles 🔻 El sentimiento en Wall Street se mantiene extremadamente negativo tras el anuncio de China de imponer un arancel del 34 % a todas las importaciones procedentes de Estados Unidos. Los CFD sobre índices estadounidenses ya registran una caída de varios puntos porcentuales, con el S&P 500 retrocediendo un 2,80 %, el Nasdaq 100 un 3,10 % y el Russell 2000 una caída récord del 4,30 %. El precio del petróleo también continúa cayendo, ante los temores de una desaceleración global del comercio. La rápida respuesta de represalia por parte de China ha intensificado los temores de una recesión en EE. UU. y de una guerra comercial global. El miércoles, Trump anunció una amplia gama de aranceles para todos los socios comerciales, elevando el nivel promedio de los aranceles estadounidenses a más del 20 %, el nivel más alto en más de un siglo. Durante su discurso, el argumento principal fue la introducción de aranceles de represalia, con el fin de restablecer el equilibrio comercial. No obstante, el nivel de los aranceles y el método para establecerlos fueron duramente cuestionados por expertos en declaraciones posteriores. La reacción de China, que llegó apenas dos días después, elimina cualquier posibilidad de que no haya una nueva escalada y refuerza las preocupaciones de los inversores sobre un aumento del conflicto. También se considera posible que otros socios comerciales de EE. UU. sigan el ejemplo chino. Por ejemplo, la Unión Europea ya estaría planificando aranceles de represalia si las conversaciones bilaterales no avanzan como se espera. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Actualmente, el mercado estima que hay un 50% de posibilidades de que se produzca el primer recorte de la tasa de interés en mayo y casi cinco recortes completos en todo 2025. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Las caídas no están pasando por alto a los mercados europeos. Actualmente, los contratos basados en el DAX alemán y el WIG20 polaco registran pérdidas cercanas al 4,5 %. Fuente: xStation PETRÓLEO

Los precios del crudo WTI y Brent están experimentando fuertes caídas debido a la decisión de China de imponer aranceles de represalia del 34 % a Estados Unidos. Los precios del petróleo WTI están cayendo a sus niveles más bajos desde agosto de 2021. Fuente: xStation Como tal, las reducciones de precios actuales de la materia prima están alcanzando su mayor magnitud desde 2022. Fuente: XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "