Los mercados europeos se muestran optimistas en general, mientras los inversores esperan la próxima decisión del presidente Trump. El índice de volatilidad VSTOXX cayó un 4,80%, hasta 31,73, mientras que el Ibex 35 bajó un 1,04%, hasta 11.771 puntos. El índice principal de europa, el Dax 40 refleja un optimismo generalizado, lo que podría estar impulsado por la expectativa de decisiones políticas clave, sobre todo las del presidente Trump. Este tipo de incertidumbre política suele influir en los mercados, generando movimientos tanto en índices como en la volatilidad. Para el Dax 40, este entorno podría significar oportunidades de crecimiento, especialmente si los sectores clave como la industria automotriz y la tecnología, que tienen un peso importante en el índice, se benefician de la disminución de la volatilidad y del optimismo generalizado Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rentabilidad del Dax por sector. Fuente: Bloomberg Financial LP Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40 intenta recuperar su impulso alcista tras volver a probar el mínimo de diciembre en 19.827. Los alcistas intentarán recuperar el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, mientras que los bajistas podrían intentar volver a probar los mínimos recientes. El RSI continúa mostrando divergencia bajista con máximos decrecientes, mientras que el MACD se mantiene bajista y se está ampliando. Fuente: xStation Noticias de empresas del Dax 40 Infineon Technologies AG (IFX.DE) ha acordado adquirir el negocio de redes automotrices de Marvell Technology Inc. por 2.500 millones de dólares en una transacción íntegramente en efectivo, lo que refuerza su unidad automotriz líder en el sector. El acuerdo por la división Ethernet Automotriz de Marvell, que se espera se cierre este año, amplía la presencia de Infineon en una tecnología crucial para los vehículos autónomos. Se proyecta que la unidad genere entre 225 y 250 millones de dólares en ingresos este año, con un margen bruto de aproximadamente el 60%. Las acciones de Infineon cayeron un 2,2%, hasta los 24,57 euros, en la bolsa de Fráncfort tras el anuncio. El analista de Stifel, Juergen Wagner, señaló que Infineon pagó un precio superior de aproximadamente 10 veces sus ventas, priorizando la estrategia a largo plazo ante la preocupación de los inversores por los aranceles. Porsche AG (P911.DE) reportó una disminución del 8% en las entregas globales durante el primer trimestre, ya que las significativas caídas en China y Alemania contrarrestaron las ganancias en EE. UU. Las ventas en China se desplomaron un 42%, hasta las 9471 unidades, mientras que las entregas en Alemania disminuyeron un 34% en comparación con el mismo período del año anterior. Las ventas europeas en general disminuyeron un 10%, en parte debido a la discontinuación de modelos que no cumplían con las regulaciones de ciberseguridad de la UE, incluido el popular SUV Macan. Las entregas en Norteamérica fueron un punto positivo con un aumento del 37%, aunque estos avances se produjeron antes de que entraran en vigor los nuevos aranceles a los automóviles del presidente Trump. Sin instalaciones de producción en EE. UU., se espera que Porsche sea uno de los más afectados por los nuevos aranceles a las importaciones. Deutsche Bank (DBK.DE) ha nombrado a Sandi Li directora de renta variable para Asia Pacífico, según un memorando interno al que ha tenido acceso Bloomberg News. Li, quien recientemente se desempeñó como directora de Mercados de Capital en Generation Management, regresa a Deutsche Bank, donde trabajó entre 2012 y 2014. Mientras tanto, los analistas de RBC Capital Markets sugieren que es improbable que el banco alemán lance un nuevo programa de recompra de acciones una vez que concluya su actual iniciativa de 750 millones de euros, debido a la incertidumbre económica. RBC espera sólidos resultados de Deutsche Bank para el primer trimestre, pero señala que sus perspectivas serán un factor clave para los inversores. Los analistas han reducido su precio objetivo para Deutsche Bank de 26 a 23 euros y proyectan que las pérdidas por préstamos se mantendrán en torno a los 1.800 millones de euros para 2025. ¿Cómo invertir en el Dax 40? 