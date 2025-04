Los mercados europeos muestran un rendimiento mixto con una tendencia positiva. El índice de volatilidad VSTOXX bajó un 0,22% hasta 22,18, mientras que el SPA35 español subió un 0,71% hasta 13275. El desempeño del DAX 40, que sube un 0,57%, apunta a un panorama positivo para el mercado alemán. Este índice, que agrupa a las 40 principales empresas del país, refleja la resiliencia de la economía más fuerte de Europa. A pesar de los desafíos globales, el avance sugiere confianza de los inversores en sectores clave como la manufactura, el automotriz y la tecnología. Además, Alemania continúa destacándose por su liderazgo en innovación y sostenibilidad, lo que refuerza su atractivo como destino de inversión estable y prometedor en el panorama europeo. Rentabilidad del Dax 40 por sector. Fuente: Bloomberg Financial LP Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, mantiene su impulso alcista y está probando la media móvil simple (SMA) de 50 días. Los alcistas buscarán superar el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, mientras que los bajistas intentarán romper por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, que coincide con la media móvil simple (SMA) de 30 días. El RSI continúa su divergencia alcista con mínimos más altos, mientras que el MACD se amplía tras un cruce alcista. Fuente: xStation Noticias de empresas del Dax 40 Bayer AG (BAYN.DE) solicita a la Corte Suprema de Estados Unidos la revisión del litigio sobre su herbicida Roundup, presentando una apelación contra un veredicto de 2023 en St. Louis que ordenó una indemnización por daños y perjuicios de 1,25 millones de dólares. El director ejecutivo, Bill Anderson, declaró en la junta general anual que la compañía se compromete a contener significativamente los litigios para finales de 2026, advirtiendo al mismo tiempo que "la industria de los litigios podría obligarnos incluso a dejar de vender este producto vital". A pesar de siete años de litigios contra Roundup, Bayer aún enfrenta aproximadamente 67.000 demandas que alegan cáncer. La compañía ha reservado 16.000 millones de dólares para veredictos y acuerdos, de los cuales 10.000 millones ya han sido gastados. El mes pasado, un jurado de Georgia ordenó a Bayer pagar más de 2.000 millones de dólares en un caso de linfoma no Hodgkin, que Bayer apelará. El litigio en curso ha afectado considerablemente las acciones de Bayer, que han caído un 27% en los últimos 12 meses. Merck KGaA (MRK.DE) está a punto de cerrar un acuerdo para adquirir SpringWorks Therapeutics Inc., cuyo anuncio podría hacerse el lunes. La adquisición podría valorar a SpringWorks en aproximadamente 3.500 millones de dólares, o unos 47 dólares por acción. Merck confirmó que se encuentra en negociaciones avanzadas con la empresa biotecnológica estadounidense, especializada en el desarrollo de fármacos para enfermedades raras graves y el cáncer. Esta sería la mayor adquisición de Merck desde la compra de Versum Materials Inc. en 2019. El analista de Bloomberg Intelligence, Michael Shah, señala que el acuerdo complementaría el negocio de oncología de Merck y podría generar hasta 1.500 millones de euros en ventas anuales adicionales para 2030. Las acciones de Merck subieron un 2,3 % en las primeras operaciones de Fráncfort tras la noticia. Continental AG (CON.DE) ha nombrado a Roland Welzbacher como su nuevo Director Financiero, con efecto a partir del 1 de octubre. Welzbacher sucederá a Olaf Schick, quien solicitó la rescisión anticipada de su contrato en diciembre de 2024. Tras un período de transición conjunto que comenzó el 1 de agosto, Welzbacher asumirá el cargo de Director Financiero, tras la salida de Schick el 30 de septiembre tras la escisión del segmento de automoción de Continental. Cuando el sector del grupo ContiTech se independice, según lo previsto, Welzbacher continuará en la junta directiva de Continental AG, que se centrará en el sector de los neumáticos. RWE AG (RWE.DE) ha suspendido por completo sus actividades offshore en EE. UU., según la transcripción del discurso que pronunciará el CEO Markus Krebber en la junta general anual de la próxima semana. "En EE. UU., donde hemos suspendido temporalmente nuestras actividades offshore, nuestro negocio de energía eólica terrestre, solar y almacenamiento de baterías se ha desarrollado con gran dinamismo hasta la fecha", declaró Krebber. La compañía había indicado previamente que reduciría sus actividades de desarrollo y el tamaño de su equipo offshore en EE. UU. Siemens AG (SIE.DE) recibió un impulso gracias a la reanudación de la cobertura del analista de Citi, Martin Wilkie, con una recomendación de "Compra" y un precio objetivo de 245 €, lo que implica un aumento del 22 % con respecto al precio anterior. Wilkie señaló que la cartera de software ampliada de la compañía la posiciona como líder en la implementación de inteligencia artificial física y agencial en aplicaciones industriales. Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

