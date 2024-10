Inversión en VIX - ¿Cómo invertir en el índice de la volatilidad (VOLX)?

El mercado de valores es conocido por su volatilidad en los precios, y se le considera como una inversión de gran riesgo. La propia volatilidad puede ser, para algunos inversores, una oportunidad de incrementar los ingresos, mientras que para otros puede ser una causa de pérdidas. El índice VIX, comúnmente conocido como el “índice del miedo”, permite a los inversores obtener beneficios de los niveles de volatilidad esperada en el índice S&P500. El nombre “índice del miedo” tiene su origen en la psicología del inversor, ya que el miedo en los mercados siempre provoca reacciones de precio muy rápidas, como ocurrieron durante la pandemia. Cuanto mayor sea el pánico, más subirá el VIX, ya que los inversores anticipan una caída de precio masiva de activos peligrosos. Invertir en VIX te permite obtener beneficios cuando la tendencia se invierte y el sentimiento positivo vuelve al mercado. Es por eso que la inversión en VIX se ha vuelto particularmente popular con los inversores intentando encontrar los mínimos y picos de euforia y pánico con los inversores utilizando estrategias basadas en las previsiones de los eventos que podrían afectar a la economía. En este artículo aprenderás lo que es el VIX, qué estrategias básicas se desempeñan en este índice y cómo empezar a invertir en el VIX en nuestra plataforma xStation 5. ¿Qué es el índice VIX? Al VIX se le conoce como el Índice de la Volatilidad, y lo creó la Chicago Board Options Exchange (CBOE). El índice refleja las expectativas del mercado en cuanto a volatilidad. El VIX se construyó de tal manera que representa la volatilidad pronunciada del índice S&P 500. Al VIX se le conoce como a un representante del mercado de acciones de EEUU, a pesar de que su referente es únicamente el índice S&P 500 El VIX se calcula a partir de los precios de opciones en el índice S&P 500, y se expresa en porcentaje. Si el valor del índice de la volatilidad sube, es muy probable que el índice S&P 500 esté cayendo. Si el VIX cae, probablemente el S&P 500 estará consolidándose o subiendo, y hay un sentimiento de inversor positivo en el mercado. Al VIX también se le conoce como el “índice del miedo”, porque mide el nivel de miedo entre los inversores en el mercado. Entender el VIX Existe una conocida correlación negativa entre la valoración del VIX y el retorno del mercado. En este modelo, si el VIX sube, es probable que el S&P 500 esté cayendo debido al incremento del miedo de los inversores y la inversión en acciones momentáneamente es menos beneficiosa ya que los grandes capitales huyen de los activos arriesgados. En cambio, cuando el índice de la volatilidad cae, entonces el S&P 500 experimentará beneficios o consolidación, por lo que hay poco estrés del inversor y el mercado de acciones proporciona rentabilidad satisfactoria. Sin embargo la volatilidad de la inversión no siempre es sinónimo de caída en el mercado, ya que es posible que el mercado de acciones caiga pero la volatilidad permanezca relativamente baja. Únicamente eventos económicos o geopolíticos significativos pueden incrementar la volatilidad en los mercados. A menudo son los eventos que los propios inversores perciben como negativos los que generan una mayor volatilidad en el precio. La volatilidad, por tanto, se mide según el movimiento del precio del activo, no midiendo el propio precio del activo. En la práctica, esto quiere decir que cuando inviertes en la volatilidad del mercado abriendo posiciones el VIX, deberías centrarte no solo en la dirección del cambio, si no también en cuánto se ha movido el mercado y qué perspectivas hay de futuros grandes movimientos. Es por eso que el VIX se cotiza en puntos porcentuales. Los valores de índices por debajo de los 20 puntos porcentuales se ven como un signo de estabilidad, y cuando el nivel sube por encima de los 30 puntos, el mercado indica una alta volatilidad de precios. Para los inversores que intentan anticipar los picos y depresiones del S&P 500 cuando el VIX alcanza máximos extremos, esto se ve como un signo de una tendencia invertida y una vuelta al crecimiento para el S&P 500. En cambio, cuando el índice alcanza mínimos extremos, esto puede tomarse como un retorno al descenso el S&P 500. Esto proporciona oportunidades de inversión para inversores opuestos que intentan exceder al mercado con el fin de superar su posición. Tipos de posiciones en el VIX Cuando quieres empezar a invertir en el índice VIX, existen dos posiciones que puedes adoptar: posición corta o larga. Es importante que recuerdes que al invertir en volatilidad no estás interesado necesariamente en si el precio del índice S&P 500 sube o baja continuando la tendencia, ya que ambas situaciones presentan oportunidades. Sin embargo, merece la pena recordar que son las noticias negativas las que tienden a incrementar drásticamente la volatilidad en el mercado. La posición que decidas tomar dependerá de tus expectativas del nivel de volatilidad y no la dirección al alza o la baja en el precio de los índices o del mercado de acciones. Posición larga en el VIX Posición larga en el VIX Una posición larga ‘COMPRA’ es especialmente popular cuando existe miedo e incertidumbre en los mercados, o cuando existan circunstancias externas que podrían causar que un instrumento negativo vuelva. En tal caso, si asumes que el S&P 500 experimentará un rápido descenso de precio tras un anuncio económico o político, puedes tomar una posición larga sobre la volatilidad. De esta forma, puedes implementar estrategias de inversión para eventos específicos que ocurran en el mundo y que probablemente suba o baje drásticamente la volatilidad del precio del activo. Si se diera una volatilidad alta, tu previsión podría resultar correcta y podrías obtener beneficios. Y a la inversa, si te pusiste largo y no ha habido volatilidad en el mercado, tu posición sufriría pérdidas. Posición corta en el VIX Cuando te posicionas corto ‘VENDER’ en el índice VIX, básicamente estás asumiendo que la valoración del S&P 500 va a subir. Una posición corta en volatilidad es especialmente popular cuando existe un crecimiento económico razonable y predecible, y los tipos de interés son relativamente bajos, resultando en una volatilidad reducida en los mercados financieros. La situación habitualmente dura más que los periodos de alta volatilidad. En tal modelo, la combinación de baja volatilidad y crecimiento económico deriva en una subida estable y constante en el precio de las acciones de las empresas que conforman el índice S&P 500. Un inversor podría entonces elegir posicionarse corto en volatilidad, esperando que el mercado continúe su subida mientras la volatilidad continúa en niveles bajos. Los inversores opuestos también podrían buscar ventaja en las previsiones de un retorno del sentimiento positivo a los mercados cuando prevalezca un miedo extremo. El índice VIX estaría entonces en sus niveles máximos, y si la situación política y económica mejora, lo que generalmente causaría un sentimiento positivo en el mercado, una posición corta podría cosechar beneficios significativos. Después, cuando el índice S&P 500 sube, el VIX probablemente caerá, y puedes obtener beneficios. Una posición corta en VIX por supuesto es arriesgada, porque estas circunstancias podrían darse en cualquier momento provocando que se retome el sentimiento negativo entre los inversores. Ten en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimientos pasados y no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Comparación histórica del Índice VIX y el S&P500. Fuente: Bloomberg yCBOE Exchange

El mejor momento para empezar a invertir en VIX (VOLX) El mejor momento para interesarse en la inversión en futuros del VIX es durante un periodo de alta volatilidad y miedo, lo que hace que el precio del índice suba. Cuando los inversores anticipan un incremento en la volatilidad, es probable que el VIX suba. La volatilidad prevista está correlacionada con el miedo en los mercados. Por tanto, si los inversores esperan caídas, y hay pánico en el mercado en una fase temprana o desarrollada, el VIX tiende a subir de manera espectacular. Este es el periodo en el que muchos inversores esperan obtener oportunidades para invertir activamente el instrumento. Cuando el mercado está en calma y hay movimientos alcistas, el precio del VIX cambia muy poco y su volatilidad está limitada. El gráfico del precio histórico del VIX muestra que durante cada situación de crisis, cuando hubo miedo en el mercado, el VIX subió, lo que a su vez acabó con caídas en su valoración cuando el sentimiento positivo volvió a los mercados. Las caídas en el precio de las acciones tienden a ser rápidas y violentas, por lo que los incrementos del precio en el instrumento VIX comparten estas características. Los incrementos de precio de las acciones habitualmente son más calmadas y naturales, y a lo largo de su duración el mercado no asume una volatilidad excepcionalmente alta de los precios de los activos. Como resultado, el incremento dinámico del precio del índice VIX puede entremezclarse con periodos de consolidación, durante los cuales el precio del instrumento se moverá en una tendencia lateral con desviaciones mínimas. La consolidación del precio del VIX reflejará un sentimiento de inversor positivo y calmado. Sigue con que los inversores interesados en empezar a invertir en el índice VIX deberían seguir las noticias políticas y macroeconómicas del mundo, especialmente de países y economías principales. Cualquier información negativa puede incrementar el miedo entre los inversores, lo que resulta en el mercado pronosticando una mayor volatilidad. Generalmente es un buen momento para empezar una inversión activa en el VIX. ¿Cómo empezar a invertir en el VIX (VOLX)? La inversión en VIX se puede realizar a través de nuestra plataforma de inversión xStation. Al invertir en VIX puedes aprovechar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante movimientos de precio muy rápidos. El apalancamiento es muy arriesgado, pero también permite multiplicar los beneficios del trader intradía. La inversión en VIX es principalmente para inversores a los que les gusta el riesgo y la volatilidad en los precios. Las únicas tarifas en las que incurrirás por invertir son el spread (diferencia entre el precio de compra ASK y el precio de venta BID), y los puntos swap. El spread es muy pequeño y cuesta unos céntimos dependiendo del tamaño de tu posición. Los puntos swap son los costes en los que incurre el broker para cubrir posiciones apalancadas; los swap se cargan de manera diaria a las posiciones abiertas en el instrumento VOLX. Al invertir en contratos del VOLX puedes aprovechar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante movimientos de precio rápidos. El apalancamiento es un instrumento de alto riesgo y puede hacer incurrir en pérdidas, pero puede multiplicar los beneficios diarios del inversor. La inversión del VIX es especulativa y para los inversores activos únicamente importan las fluctuaciones de precio sobre el activo. Este tipo de contrato es un acuerdo financiero que paga la diferencia en el precio establecido entre la transacción de apertura y de cierre, sin entrega física del instrumento en que se invierte. La inversión online te permite invertir en VOLX sin salir de casa, con cero comisiones y un bajo spread. También, debido a la liquidez del mercado del VOLX, puedes cerrar tu posición con un solo click y en cualquier momento en que el mercado esté abierto. Es por ello que los contratos de inversión en VOLX tienen tantas ventajas y son cada vez más populares. Precio del índice VIX El VIX es conocido por ser un instrumento volátil, y el precio puede realizar grandes movimientos en cualquier momento. Es por esto que es muy importante para los inversores seguir la cotización del VIX. En la xStation proporcionamos cotizaciones en tiempo real de contratos de futuros sobre el VIX ofreciendo el instrumento VOLX: Horario operativo del VIX (VOLX) ¿Y qué hay del horario operativo del (VOLX)? Esta información es especialmente importante para los traders intradía. La inversión el VOLX está disponible 5 días a la semana de 00:00 CET a 22:15 CET de lunes a jueves, y de 00:00 CET a 22:00 CET los viernes. La inversión en VOLX no está disponible durante los fines de semana desde nuestra plataforma. El precio del VOLX es estático cuando el mercado está cerrado. El resto del tiempo, los precios fluctúan de manera constante. Por supuesto el mejor momento para invertir en VOLX es durante los periodos de volatilidad muy alta, cuando los inversores sienten emociones extremas. Cuando existe miedo en el mercado, el volumen del índice VOLX se incrementa. Esta situación es una gran oportunidad para los inversores que les gusta el riesgo, que utilizan el apalancamiento para obtener grandes beneficios en posiciones largas y también en posiciones cortas. El incremento del miedo puede verse influenciado por la publicación de noticias políticas o macroeconómicas negativas. El VOLX es uno de los instrumentos más volátiles cuando existen incrementos del miedo, y está directamente relacionado con asuntos macroeconómicos y políticos como información sobre la política monetaria de la FED, o información sobre conflictos globales o crisis políticas. Estos factores pueden hacer que los inversores sientan miedo y esto siempre es una señal para grandes movimientos en el VOLX.

