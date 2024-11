El DAX 40 abre ligeramente a la baja el viernes

Los mercados europeos muestran un rendimiento mixto, con el Ibex35 liderando los avances con un 0,44%. El índice italiano y el índice francés están ligeramente a la baja, con un descenso del 0,06% y el 0,11% respectivamente. El del Reino Unido ha bajado un 0,18%, mientras que el AUT20 austríaco ha bajado un 0,23%. El EU50 más amplio y el Dax 40 alemán están en territorio negativo, con caídas del 0,31% y el 0,34%. El suizo y el polaco muestran las mayores caídas entre los índices europeos, con caídas del 0,77% y el 0,93% respectivamente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rentabilidad del DAX por sectores. Fuente: Bloomberg Financial LP Cotización del DAX 40 El DAX 40 ha bajado un 0,55% en general, y la mayoría de los sectores cotizan en territorio negativo. El único sector que ha registrado un avance notable es el de los bienes de consumo discrecional, con un alza del 0,20 %. El sector de las tecnologías de la información muestra la mayor caída (-1,50 %), seguido del de la atención sanitaria (-1,07 %). El sector industrial, un componente importante del DAX 40, ha bajado un 0,49 %. Otros sectores que han experimentado descensos notables son los de materiales (-0,14 %), servicios públicos (-0,17 %), finanzas (-0,24 %) y servicios de comunicación (-0,29 %). El sector inmobiliario también muestra debilidad, con una caída del 0,47 %. La visualización muestra un sentimiento predominantemente bajista en todos los sectores, con 9 de cada 10 sectores cotizando a la baja. El Dax 40 cotiza por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, pero por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días. Para los bajistas, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% es la primera prueba, ya que anteriormente actuó como soporte. Si se supera, se podría volver a probar la media móvil simple (SMA) de 100 días y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. Para los alcistas, la resistencia clave se encuentra en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. El RSI muestra una divergencia bajista con máximos y mínimos más bajos, mientras que el MACD indica un sentimiento negativo. Fuente: xStation Noticias sobre empresas del Dax 40 EON (EOAN.DE) ha aumentado sus inversiones en un 20% hasta los 4.700 millones de euros (5.000 millones de dólares) en los nueve primeros meses de 2023, centrándose principalmente en la ampliación y modernización de la red. A pesar de una caída del 14% en el EBITDA ajustado hasta los 6.700 millones de euros, la empresa mantiene su previsión de beneficios para todo el año de 8.800 a 9.000 millones de euros. La empresa de servicios públicos se enfrenta a la incertidumbre con respecto a un caso judicial pendiente sobre los retornos de la red.

hasta los 4.700 millones de euros (5.000 millones de dólares) en los nueve primeros meses de 2023, centrándose principalmente en la ampliación y modernización de la red. A pesar de una caída del 14% en el EBITDA ajustado hasta los 6.700 millones de euros, la empresa mantiene su previsión de beneficios para todo el año de 8.800 a 9.000 millones de euros. La empresa de servicios públicos se enfrenta a la incertidumbre con respecto a un caso judicial pendiente sobre los retornos de la red. RWE AG (RWE.DE) ha anunciado un programa de recompra de acciones de 1.500 millones de euros (1.600 millones de dólares) en medio de las preocupaciones sobre las inversiones en energía eólica marina de Estados Unidos tras la elección de Trump y el menor desarrollo del hidrógeno en Europa. Las acciones de la empresa subieron más del 8% tras la noticia, marcando su mejor rendimiento en dos años. RWE también elevó su previsión de beneficios para 2024, apuntando ahora al punto medio de su rango de EBITDA ajustado de 5.200 a 5.800 millones de euros. S

(1.600 millones de dólares) en medio de las preocupaciones sobre las inversiones en energía eólica marina de Estados Unidos tras la elección de Trump y el menor desarrollo del hidrógeno en Europa. Las acciones de la empresa subieron más del 8% tras la noticia, marcando su mejor rendimiento en dos años. RWE también elevó su previsión de beneficios para 2024, apuntando ahora al punto medio de su rango de EBITDA ajustado de 5.200 a 5.800 millones de euros. S Siemens AG (SIE.DE) alcanzó un precio de acción máximo histórico después de pronosticar un crecimiento de los ingresos de hasta un 7% para el próximo año, impulsado por la fuerte demanda de los centros de datos para sus transformadores y tecnología de red. La compañía anunció un beneficio neto récord de 9.000 millones de euros para el ejercicio fiscal 2024 y aumentó su dividendo en un 11% hasta los 5,20 euros por acción. El consejero delegado, Roland Busch, también confirmó los planes de proceder con la adquisición de Altair Engineering Inc. por 10.000 millones de euros.

después de pronosticar un crecimiento de los ingresos de hasta un 7% para el próximo año, impulsado por la fuerte demanda de los centros de datos para sus transformadores y tecnología de red. La compañía anunció un beneficio neto récord de 9.000 millones de euros para el ejercicio fiscal 2024 y aumentó su dividendo en un 11% hasta los 5,20 euros por acción. El consejero delegado, Roland Busch, también confirmó los planes de proceder con la adquisición de Altair Engineering Inc. por 10.000 millones de euros. Halozyme Therapeutics Inc. (HALO.US) ha presentado una oferta no vinculante para adquirir el desarrollador de fármacos alemán Evotec SE (EVT.DE) por 11 euros por acción, lo que valora la empresa en 2.000 millones de euros (2.100 millones de dólares). La oferta representa una prima del 27% sobre el precio de cierre de Evotec. La noticia llega mientras Evotec trabaja para reconstruir la confianza de los inversores tras la marcha de su anterior consejero delegado, Werner Lanthaler, y la divulgación de la demora en la presentación de informes sobre operaciones bursátiles. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "