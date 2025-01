El DAX 40 avanza antes de los NFPs 💡

Los 铆ndices burs谩tiles europeos cotizan al alza, aunque algunos sectores registran ca铆das. El DAX 40 sube un 0,3% en t茅rminos intradiarios, el CAC 40 avanza un 0,25% mientras que el FTSE 100 del Reino Unido cae un 0,2%. Por la tarde, los inversores conocer谩n los datos de las NFPs en Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation Cotizaci贸n del DAX 40 El DAX 40 se mantiene cerca de m谩ximos hist贸ricos y no est谩 descartado que la reacci贸n de hoy a los NFPs estadounidenses logre perforar nuevas resistencias. El soporte m谩s importante para el 铆ndice sigue siendo la EMA de 50 d铆as (curva azul en el gr谩fico). T茅cnicamente, el DAX 40 mantiene una tendencia alcista. Noticias corporativas聽 Las acciones de Wacker Chemie (WCH.DE) caen un 4% despu茅s de que Stifel rebajara la calificaci贸n de las acciones de la compa帽铆a a "mantener" con un precio objetivo de 77 euros por acci贸n. Las acciones de Deutsche Telekom (DTE.DE) suben un 1,5% despu茅s de que UBS elevara su calificaci贸n de las acciones de la compa帽铆a a "comprar" con un precio objetivo de 33 euros. Las acciones de Ubisoft (UBI.FR) caen un 5,5% despu茅s de que el estudio decidiera retrasar el lanzamiento de su nuevo juego "Assassin's Creed Shadows" y recortara su previsi贸n para el a帽o fiscal 2025. Ubisoft redujo su previsi贸n de ingresos netos para el a帽o fiscal 2025 a 1.900 millones de euros, un 18% menos que el a帽o anterior. Esta previsi贸n queda por debajo de la anterior de 1.950 millones de euros. Las acciones de Airbus (AIR.FR) tienen un buen desempe帽o burs谩til despu茅s de que la compa帽铆a informara de que ha cumplido su objetivo de entregas de aviones para 2024.

