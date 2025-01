El S&P 500 repunta antes de las NFPs

El consenso del mercado apunta a un sólido aumento del empleo en Estados Unidos en diciembre Los futuros de acciones estadounidenses están recortando las pérdidas iniciales de la sesión comercial asiática mientras los inversores esperan el informe de nóminas no agrícolas. El S&P 500, que descendió en las primeras horas de negociación tras la reapertura, está repuntando, aunque su evolución a lo largo del día dependerá, en gran medida, de los datos de empleo de Estados Unidos. Positivismo en el mercado antes de la publicación de las NFPs El consenso del mercado apunta a un sólido aumento del empleo en Estados Unidos en diciembre. Si bien el consenso baraja cifras de entre 160.000 y 165.000 empleos, Bloomberg Economics anticipa una cifra hasta 100.000 mayor, citando la estacionalidad de los datos. Se espera que las NFPs aumenten en 135.000, una cifra que debe medirse frente al decepcionante informe de ADP, que mostró solo 122.000 nuevos empleos. En principio, se espera que la lectura de hoy sea más fuerte, por encima del promedio, debido a la compensación del bajo crecimiento del empleo en octubre, cuando Estados Unidos se vio afectado por huracanes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado laboral estadounidense se mantiene estable, como lo demuestra el número inicial de solicitudes de subsidio por desempleo, que ronda las 200.000. La estacionalidad de diciembre relacionada con la contratación durante las vacaciones debería respaldar teóricamente una lectura más alta de las NFPs. Aun así, desde la perspectiva de la Reserva Federal, los datos salariales serán clave. Las previsiones de consenso indican que la tasa de crecimiento anual se mantendrá en el 4,0% interanual y que la tasa de crecimiento mensual disminuirá del 0,4% intermensual al 0,3%. Una sorpresa al alza del 0,5% intermensual o superior podría indicar un posible resurgimiento de las presiones inflacionarias.

Recientemente, se ha producido una marcada mejora en la confianza de las pequeñas empresas estadounidenses, lo que debería favorecer un repunte en la contratación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. El fondo de salarios de EE. UU. continúa creciendo de manera saludable por encima del 2 % anual. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. ¿La Reserva Federal sigue centrándose en los datos? En los últimos tiempos, la Reserva Federal ha modificado su estrategia de política monetaria y ha dado señales de que no hay necesidad de recortes de tipos inminentes, aunque en septiembre afirmó que prestaría más atención al mercado laboral. Actualmente, el mercado laboral no supone una amenaza. Sin embargo, una lectura por debajo de los 100.000 empleos y un aumento de la tasa de desempleo podrían llevar a la Reserva Federal a reevaluar su perspectiva de política monetaria con una perspectiva más moderada. Si los datos de las siguen siendo sólidos, las tendencias actuales del mercado deberían persistir. ¿Cómo reaccionará el S&P 500 a las NFPs? El S&P 500 inicialmente cayó en las primeras horas de negociación tras la reapertura, pero ha estado recuperando esas pérdidas desde el comienzo de la sesión europea. El índice ha bajado menos del 0,1% unas horas antes de la publicación del NFP. Dada la tendencia actual de política monetaria bien establecida, una lectura sólida no debería mover significativamente al S&P 500. Los buenos datos podrían respaldar los índices, mientras que unos datos débiles podrían alterar las expectativas de la Fed y generar preocupaciones sobre el crecimiento económico de EE. UU. Por lo tanto, unos débiles datos de las NFPs probablemente desencadenaría una venta masiva inicial en el S&P 500. Sin embargo, es poco probable que caiga por debajo de los 5.900 puntos hoy, ya que la línea de tendencia ascendente, que también forma el límite inferior de un patrón de triángulo, debería brindar soporte. La acción reciente del precio sugiere interés de compra por encima de 5.900, lo que podría empujar al S&P 500 a probar el rango de 5.960-5.975 en el corto plazo. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.







El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.