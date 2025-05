El miércoles, los mercados bursátiles experimentaron una pausa y un enfriamiento del optimismo y el pesimismo antes de las actas de la Fed y los resultados trimestrales de Nvidia. Sin embargo, prevalecen ligeras caídas en este momento. El Dax 40 alemán cae un 0,3 %. El Dax 40 aún se mantiene cerca de su máximo histórico (ATH), manteniendo una dinámica tendencia alcista. Noticias del mercado RWE AG (RWE.DE) ganó un caso interpuesto por un agricultor peruano que intentó responsabilizar al gigante energético alemán por el impacto del cambio climático en el riesgo de inundación de un lago cercano a su finca. Las acciones de la compañía suben un 0,4% hoy, sin riesgo de daños multimillonarios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nokia (NOKIA.FI) anunció el miércoles que colaborará con el fabricante de software bávaro blackned GmbH para crear redes tácticas desplegables para el sector de defensa. Según el acuerdo, ambas compañías integrarán sus carteras de productos y soluciones para diseñar un sistema de comunicaciones adaptado a las necesidades del ejército alemán y adaptable para su uso en otros países. Nokia afirmó que la colaboración aprovechará su tecnología de comunicaciones tácticas 5G y sus soluciones de defensa basadas en software de alto rendimiento para crear una plataforma integrada para Battlesuite de Rheinmetall (RHM.DE). Estados Unidos amenaza con tomar medidas contra la tecnología CyberTire de Pirelli (PIRC.IT), que podría verse restringida debido a la participación de China en la empresa. Sinochem, de China, posee actualmente el 37% de Pirelli, lo que pone a la empresa de neumáticos en una situación difícil, ya que Estados Unidos implementó recientemente una normativa dirigida al software y hardware chino. Bloomberg y Reuters informan que las ventas de la tecnología CyberTire, así como las de los vehículos equipados con estos neumáticos, podrían verse restringidas en el futuro. Volatilidad actual en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40 vuelve a probar su máximo histórico (ATH) y mantiene una dinámica tendencia alcista marcada por las medias móviles exponenciales. El punto de soporte más importante a corto plazo sigue siendo la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea azul en el gráfico). Mientras no se rompa, parece que la tendencia alcista se mantiene firme. Cabe destacar, sin embargo, que el indicador RSI de 14 días ronda los 70 puntos, lo que, desde una perspectiva técnica, podría considerarse una sobrecompra evidente. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

