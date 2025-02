El Dax 40 continúa con su buen rendimiento

Los mercados europeos muestran una tendencia predominantemente positiva, con la mayoría de los índices en territorio verde. El índice alemán, el Dax 40, cotiza en su máximo histórico. El sentimiento general parece positivo, aunque el elevado nivel del VSTOXX, sugiere que sigue habiendo cierta cautela subyacente en el mercado. Rentabilidad del índice Dax por sectores. Fuente: Bloomberg Financial LP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El índice alemán, el Dax 40, cotiza en su máximo histórico (ATH). Los alcistas intentarán mantenerse por encima del máximo anterior en 22.000, mientras que los bajistas pueden apuntar a una nueva prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%. En caso de una corrección más significativa, el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, que coincide con la media móvil simple (SMA) de 30 días, podría entrar en juego. El RSI está divergiendo al alza hacia la zona de sobrecompra, lo que puede indicar la continuación de la tendencia. Mientras tanto, el MACD se está ajustando. Fuente: xStation Noticias de empresas del Dax 40 Henkel (HEN.DE) se deshace de su negocio de marcas minoristas en Norteamérica - La empresa alemana de bienes de consumo ha acordado vender su negocio de marcas minoristas en Norteamérica a First Quality Enterprises por un importe no revelado. La unidad desinvertida, que genera unas ventas anuales de aproximadamente 500 millones de euros, está especializada en detergentes, productos para el acabado de tejidos y lavavajillas. Este movimiento estratégico se alinea con la iniciativa de optimización de la cartera anunciada previamente por Henkel en su negocio de marcas de consumo a partir de febrero de 2022. La empresa sigue optimizando sus operaciones al tiempo que mantiene el foco en los segmentos de negocio principales. Rheinmetall (RHM.DE) obtiene un contrato marco de 3.100 millones de euros con la Bundeswehr - El contratista de defensa alemán ha firmado un importante acuerdo marco con la Oficina Federal de Equipamiento de la Bundeswehr, que se extenderá hasta 2030. El contrato incluye la actualización de 68 sistemas de pelotón IdZ-ES existentes a estándares digitales y la entrega de 24 nuevos sistemas de pelotón con amplios periféricos. En el primer trimestre de 2025 se registrará un pedido en firme por valor de 417 millones de euros brutos, lo que marca un hito significativo en los esfuerzos de digitalización de la Bundeswehr. Las acciones de Porsche (P911.DE) se desploman por advertencia de beneficios y cambio estratégico: las acciones del fabricante de automóviles de lujo cayeron hasta un 7,7% hasta mínimos históricos después de recortar su previsión para 2025 y anunciar un cargo de 800 millones de euros relacionado con la renovación de la cartera de productos. La empresa espera una rentabilidad de las ventas en 2025 del 10-12%, muy por debajo de las expectativas de los analistas, que citan el aumento de las inversiones en motores de combustión e híbridos enchufables. El anuncio refleja los desafíos actuales en la transición a los vehículos eléctricos, especialmente en China, y ha provocado inquietudes entre los analistas. Bernstein calificó el deterioro de las perspectivas como una "gran preocupación", mientras que Citi sugiere que las acciones podrían probar nuevos mínimos. La capitalización de mercado de la empresa se ha reducido a la mitad desde su pico de 109.500 millones de euros en mayo de 2023. Otras noticias procedentes de empresas del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

