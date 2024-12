El Dax 40 en máximos

Los mercados europeos muestran un rendimiento muy diverso. Hoy lideran la sesión el FTSE MIB italiano (+0,77%) y el Dax 40 (+0,50%). El Ibex35 y el WIG20 polaco suben un 0,36%, mientras que el paneuropeo Eurostoxx50 sube un 0,35%. El Cac40 francés y el NED25 holandés (+0,15%) también cotizan en territorio positivo. Sin embargo, algunos mercados muestran debilidad, con el SUI20 suizo (-0,10%), el UK100 del Reino Unido (-0,19%) y el AUT20 austriaco (-0,76%) cotizando en territorio negativo. Fuente: Bloomberg Financial LP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dax 40 En cuanto al desempeño sectorial del Dax 40, el mercado muestra un panorama mixto, con siete sectores en territorio positivo y tres en territorio negativo. Las tecnologías de la información lidera las subidas (+0,82%), seguido de Industrias (+0,80%) y Finanzas (+0,60%). Los bienes raíces suben un 0,54% mientras que el consumo discrecional (+0,52%) y Servicios de comunicación (+0,16%) muestran subidas más modestas. Las cotizadas de bienes de consumo básico cotizan prácticamente planas (+0,08%), mientras que Servicios públicos (-0,05%), Salud (-0,09%) y Materiales (-0,12%) están en territorio negativo. El desempeño agregado del DAX muestra una subida del +0,54%, con una amplitud de mercado que indica un sesgo moderadamente positivo a pesar de la divergencia a nivel sectorial. Fuente: xStation5 El Dax 40 cotiza en su máximo histórico, respaldado por un fuerte impulso alcista. El RSI está entrando en territorio de sobrecompra, lo que refleja una fortaleza alcista sostenida, mientras que el MACD continúa expandiéndose, acercándose a niveles de sobrecompra. Para que los bajistas recuperen el control, es necesario volver a probar el máximo de octubre en 19.783. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar a una nueva prueba del máximo de principios de noviembre en 19.525, que se alinea estrechamente con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.438, lo que proporciona una zona de soporte crítica. Noticias corporativas E.ON (EOAN.DE) ha completado con éxito su primera colocación privada en yenes en 15 años , recaudando ¥16 mil millones (aproximadamente €100 millones) con vencimiento en 2030. El bono se convirtió a euros con un rendimiento de alrededor del 3%, y la directora financiera Nadia Jakobi confirmó que el rango de financiación anual de la compañía se mantiene entre €3.500 y €5.000 millones.

Rheinmetall (RHM.DE) y Lituania han comenzado la construcción de una importante planta de munición de artillería en Baisogala. La instalación de 180 millones de euros producirá decenas de miles de municiones de 155 mm al año cuando comiencen las operaciones a mediados de 2026. El sitio de 340 hectáreas representa un paso significativo en la estrategia de defensa de Lituania y tiene como objetivo reducir la dependencia de los mercados de armas internacionales. Según se informa, MFE-MediaForEurope está preparando un importante movimiento en los medios alemanes, buscando un acuerdo de préstamo de 3.400 millones de euros a través de UniCredit para una posible oferta de ProSiebensat1 (PSM.DE) en 2025. Se espera que el consorcio de financiación incluya a grandes bancos como BNP Paribas, Deutsche Bank e Intesa Sanpaolo, cada uno de los cuales aportará alrededor de 567 millones de euros.

Hugo Boss (BOSS.DE) recibió un impulso de UBS, que mejoró la calificación de la acción a "Comprar" con un precio objetivo de 49 euros, lo que implica un aumento del 20%. La mejora refleja las expectativas de recuperación del gasto de los consumidores en EMEA y América del Norte, y los analistas destacan el posicionamiento favorable de la empresa en el segmento premium y la exposición limitada a las inciertas condiciones del mercado de China.

BMW (BMW.DE) está preparada para un cambio de liderazgo, y se espera que el ex director financiero Nicolas Peter suceda a Norbert Reithofer como presidente del consejo de supervisión en la junta general anual de mayo de 2025, según Handelsblatt. Peter, que ocupó el cargo de director financiero entre 2017 y 2023, actualmente es miembro del consejo de supervisión de Kion. Se espera que el consejo de supervisión haga esta recomendación en una próxima reunión. Fuente: Bloomberg Financial LP

