El Dax 40 lucha por mantener la tendencia alcista

El Dax 40 cotiza con una ligera caída. Aunque los índices europeos arrancaron con subidas, el repunte ha sido breve y no han logrado sostener el sentimiento positivo de la sesión asiática. Aun así, los inversores esperan resultados positivos en las conversaciones entre Donald Trump y Xi Jinping. En concreto, se espera una llamada telefónica esta semana, aunque no ha sido confirmada por China. En este escenario, cabe destacar la creciente inquietud política en Europa, que también puede estar impactando en los mercados. Y es que tras la victoria de un candidato presidencial de la oposición y la derecha en Polonia, el gobierno neerlandés se ha derrumbado debido a la falta de acuerdo sobre las negociaciones migratorias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil A nivel económico, el mercado aguarda los datos de inflación del IPC de mayo, que se publicarán hoy a las 11:00 CET. Tras mantenerse la inflación en el 2,2 % en abril, se espera que finalmente descienda al 2,0 % interanual, lo que reforzaría la necesidad del BCE de nuevos recortes de tipos de interés. Un recorte en la reunión del jueves está prácticamente descontado, y el mercado anticipa un movimiento más este año, probablemente en septiembre u octubre, que llevaría la tasa de depósito al 1,75%. Análisis técnico del Dax 40 El Dax 40 está retrocediendo desde la resistencia en torno a los 24.000 puntos, lo que contrarresta la recuperación de ayer. Cabe destacar que recientemente rompió su canal de tendencia alcista. Sin embargo, el Dax 40 mantiene una fuerte tendencia alcista, aunque el ritmo de crecimiento se ha desacelerado por segunda vez. El soporte clave para el contrato de futuros se encuentra al inicio de la última gran ola bajista, en torno a los 23.500 puntos, desde donde el precio ha rebotado varias veces en las últimas semanas. Si la presión sobre el mercado de valores se intensifica y se rompe este soporte, el posible movimiento podría extender al índice hacia el retroceso de Fibonacci del 78,6%, donde también se han observado reacciones del precio anteriormente. Fuente: xStation5 El Dax 40 alemán aún puede presumir de un crecimiento muy sólido desde principios de este año. Actualmente, pocos activos tienen un mejor rendimiento, incluido el oro. Sin embargo, una rentabilidad de aproximadamente el 20 % es incomparablemente mejor que la del S&P 500, que apenas alcanza el punto de equilibrio tras unos febrero y marzo muy flojos. Fuente: Bloomberg Finance LP Movimientos del Dax 40 A pesar de las caídas iniciales del Dax 40, el número de empresas del índice que avanzan hacia terreno positivo está aumentando. MTU Aero Engines, Deutsche Telekom y Rheinmetall presentan actualmente el mejor rendimiento. Por otro lado, Heidelberg Materials está experimentando caídas. En el caso de Deutsche Telekom, las subidas pueden estar motivadas por la adquisición de los derechos de transmisión de cuatro importantes eventos futbolísticos entre 2025 y 2027. Uno de los directores de la compañía espera importantes ganancias por estas transmisiones. Por su parte, Rheinmetall se está recuperando tras las caídas de ayer, relacionadas con un artículo sobre posibles impuestos excesivos a empresas altamente rentables, en particular las del sector de defensa. Cabe destacar, sin embargo, que muchos países, como el Reino Unido y Polonia, tienen la intención de aumentar aún más el gasto en defensa. Rheinmetall reemplazará a Kering en el índice Euro Stoxx 50. JP Morgan indica que este movimiento podría ocurrir el 20 de junio. Curiosamente, será la única empresa de defensa en el índice de las mayores empresas europeas. Cabe destacar que las acciones de Rheinmetall han triplicado su valor este año, mientras que Kering ha perdido un 28 %. El índice Euro Stoxx 50 presenta un comportamiento ligeramente positivo este año. Fuente: Bloomberg Finance LP ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.







