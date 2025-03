El Dax 40 lucha por superar los 23.000 puntos

La mayoría de los índices europeos están en números rojos debido a la persistente debilidad. El Dax 40 ha empezado la sesión luchando por superar la barrera psicológica de los 23.000 puntos. Además, las expectativas de beneficios para las empresas del Dax 40 son bajas, lo que podría dar lugar a sorpresas positivas si los resultados superan las previsiones. Sectores como el automotriz y el químico, que han enfrentado desafíos, podrían experimentar una recuperación gradual Rentabilidad del Dax por sector. Fuente: Bloomberg Financial LP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de empresas Berenberg eleva la recomendación de Airbus a "Mantener" - El analista de Berenberg, Philip Buller, elevó la recomendación de Airbus SE de "Vender" a "Mantener", estableciendo un precio objetivo de 140 € que implica una caída del 16 %. Los inversores que siguieron la recomendación anterior de Buller experimentaron una rentabilidad negativa del 1,3 % durante el último año, en comparación con la rentabilidad general del 1,3 % de las acciones de Airbus. Deutsche Bank mantiene su bono AT1 por valor de 1.250 millones de dólares - Deutsche Bank AG ha decidido no ejercer su opción de compra sobre 1.250 millones de dólares en bonos de Nivel 1 Adicional con un cupón del 4,789 %, lo que rompe con las expectativas del mercado. La entidad crediticia citó su "enfoque caso por caso" y anunció simultáneamente que amortizaría un bono AT1 por separado de 1.500 millones de dólares con un cupón del 7,5 % el 30 de abril, lo que destaca el riesgo de extensión para los inversores. Las acciones de Nike caen ante las malas perspectivas - Las acciones de Nike cayeron hasta un 5 % en la sesión previa a la apertura del mercado después de que el fabricante de ropa deportiva indicara nuevas caídas en los ingresos y la rentabilidad debido a la continua reorganización de su catálogo de productos. El impacto se extendió a los socios europeos: JD Sports cayó un 6,5%, Puma un 2,9% y Adidas (ADS.DE) un 0,5%. Los ingresos del tercer trimestre cayeron un 9,3% interanual, hasta los 11.270 millones de dólares, con una debilidad significativa en la Gran China (-17%) y EMEA (-10%). Las acciones de Douglas se desploman tras la advertencia sobre beneficios: las acciones de la empresa alemana de productos de belleza Douglas AG cayeron un 23,5%, hasta un mínimo histórico de 11,27 €, menos de la mitad de su precio de salida a bolsa de 26 € desde marzo de 2024, tras reducir su previsión de ventas de 4.700 a 4.800 millones de € a 4.500 millones de €. La compañía redujo su previsión de beneficios netos de 225 a 265 millones de € a 175 millones de €, debido al deterioro de la confianza del consumidor y a un desarrollo más lento del mercado en sus mercados clave de Francia y Alemania. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

