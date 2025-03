El Dax 40 rebota y recupera más de un 1%

Los mercados europeos cotizan al alza durante la sesión del miércoles. El Dax 40 alemán tiene un comportamiento alcista hoy ha sumado casi un 1,5%, intentado recuperar la senda alcista. La atención de los inversores se centra en los resultados anuales de Rheinmetall y Porsche, así como en los datos del IPC de EE. UU. Cualquier información sobre las negociaciones entre EE. UU., Ucrania y Rusia podría ser igualmente importante. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el mercado europeo en general, observamos aumentos en el precio de las acciones de la mayoría de las empresas que representan los principales sectores de la economía. Fuente: xStation Cotización de las acciones de Rheinmetall Las acciones de Rheinmetall (RHM.DE) subieron casi un 8% después de que la compañía armamentística presentara sus resultados financieros del ejercicio 2024 y publicara sus previsiones para 2025. Cifras clave publicadas por la compañía: Ingresos : 9.750 millones de euros (previsión: 10.000 millones de euros)

: 9.750 millones de euros (previsión: 10.000 millones de euros) Beneficio operativo : 1.480 millones de euros (previsión: 1.490 millones de euros)

: 1.480 millones de euros (previsión: 1.490 millones de euros) Margen operativo : 15,2 % (previsión: 14.800 millones de euros)

: 15,2 % (previsión: 14.800 millones de euros) Dividendo por acción : 8,10 euros (previsión: 7,70 euros)

: 8,10 euros (previsión: 7,70 euros) Previsión de crecimiento de las ventas para el ejercicio 2025 : entre un 25 % y un 30 %

: entre un 25 % y un 30 % Previsión de margen operativo para el ejercicio 2025: ~15,5 % (previsión: 16,1 %) Las perspectivas presentadas aún no consideran la mejora del potencial de mercado, que se espera que se produzca en mercados de especial importancia para Rheinmetall en Europa, Alemania y Ucrania como resultado de los acontecimientos geopolíticos de las últimas semanas. Las acciones de la compañía están alcanzando nuevos máximos históricos tras la publicación de los resultados. Fuente: xStation Cotización de las acciones de Porsche Las acciones de Porsche (P911.DE) cayeron casi un 3,8 % hoy, a pesar de que la compañía presentó resultados financieros ligeramente mejores de lo esperado. Sin embargo, la acción aún se ve presionada por los márgenes, que son bajos debido al complejo entorno macroeconómico. RESULTADOS 2024 Beneficio operativo : 5.640 millones de euros, -23 % interanual, previsión: 5.550 millones de euros

: 5.640 millones de euros, -23 % interanual, previsión: 5.550 millones de euros Flujo de caja neto del sector automovilístico : 3.700 millones de euros, previsión: 3.220 millones de euros

: 3.700 millones de euros, previsión: 3.220 millones de euros Ingresos : 40.080 millones de euros, -1,1 % interanual, previsión: 39.410 millones de euros

: 40.080 millones de euros, -1,1 % interanual, previsión: 39.410 millones de euros Rendimiento operativo sobre ventas : 14,1 % vs. 18 % interanual, previsión: 14,1 %

: 14,1 % vs. 18 % interanual, previsión: 14,1 % Dividendo por acción preferente : 2,31 euros vs. 2,31 interanual

: 2,31 euros vs. 2,31 interanual Dividendo por acción ordinaria: 2,30 euros vs. 2,30 interanual, previsión: 2,14 euros PRONÓSTICO ANUAL Ingresos : 39.000 millones a 40.000 millones de euros, previsión: 39.780 millones de euros

: 39.000 millones a 40.000 millones de euros, previsión: 39.780 millones de euros Rendimiento operativo sobre ventas: 10 % a 12 %, previsión: 13 % A largo plazo, la compañía asume que La rentabilidad operativa sobre las ventas del grupo superará el 20 %. A medio plazo, Porsche aspira a un crecimiento del 15 % al 17 % debido al persistentemente difícil entorno macroeconómico (anteriormente se estimaba en al menos el 19 %). Las acciones rondan sus niveles más bajos de la historia. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, avanza hoy un 1,0% intradía. El soporte más importante para el índice sigue siendo la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea azul en el gráfico) y el soporte de la zona de consolidación, en casi 21.230 puntos. Técnicamente, el DE40 mantiene una tendencia alcista estable. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "