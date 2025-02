Rheinmetall en máximos: las acciones de defensa se disparan

Las acciones de defensa suben con fuerza en la sesión de hoy ante la posibilidad de que Europa incremente el gasto en la industria durante los próximos años y anuncie un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, independientemente del posible acuerdo de paz que está avanzando Donald Trump. Rheinmetall encabeza las subidas de las acciones de defensa El presidente francés, Emmanuel Macron, ha invitado este lunes a París a diversos líderes europeos, incluido el alemán Olaf Scholz y la italiana Giorgia Meloni, para mantener conversaciones urgentes sobre Ucrania y la seguridad del continente. En cualquier caso, los planes de gasto no se anunciarán hasta después de las elecciones alemanas del 23 de febrero para evitar generar controversia antes de la votación. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre las acciones de defensa con mayores subidas destacan Rheinmetall (RHM.DE), cuyos títulos firman un nuevo máximo histórico tras subir un 11%, Saab AB (SAABB.SE), que avanza un 8,2%, y BAE Systems Plc (BA.UK), que se eleva un 4,6%. Independientemente de cómo vaya el proceso de paz, está claro que Europa necesitará aumentar el gasto en defensa para garantizar la seguridad de Ucrania y mantener una menor dependencia de otros países de la OTAN como Estados Unidos. La primera potencia mundial tiene el objetivo de incrementar el gasto en defensa hasta un 5% del PIB, lo cual duplicaría el objetivo actual que algunos países, como España, no llegan a alcanzar. Los bonos también suben El incremento del gasto en defensa conlleva una mayor emisión de deuda para financiar la inversión militar, lo cual puede generar una presión al alza sobre los tipos europeos y curvas más empinadas. El nuevo enfoque en el gasto de defensa probablemente vuelva a poner el foco en el futuro de la emisión conjunta de bonos, un tema que desde hace tiempo ha dividido a los miembros del bloque.



