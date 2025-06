¿Qué es y cómo invertir en el Ibex 35?

El Ibex 35 es el índice de referencia en España. Este selectivo está compuesto por las 35 empresas con mayor liquidez del Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico y actúa como barómetro para medir la salud económica del país. En este artículo, te contamos qué es y cómo invertir en él.

El Ibex 35 es un término de gran importancia para cualquier inversor que quiera invertir no solo en España, sino también en Europa. Este índice es el selectivo de referencia del mercado bursátil español y un indicador de gran importancia de cara a evaluar la salud económica del país. En este artículo, te explicamos qué es, qué empresas lo componen y cómo invertir en el Ibex 35. ¿Qué es el Ibex 35? El Ibex 35, acrónimo de Iberian Index (Índice Ibérico, en su traducción al español), es un índice bursátil compuesto por las 35 empresas con mayor liquidez del Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE), una plataforma electrónica en la que se negocian los valores de las cuatro principales bolsas de España (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). Creado en 1992 y gestionado por Sociedad Bolsas de España, una empresa perteneciente al Grupo BME (Bolsas y Mercados Españoles), este índice es el selectivo de referencia de España y un barómetro de gran importancia para evaluar no solo el comportamiento del mercado español, sino también la economía del país. ¿Cómo funciona el Ibex 35? El Ibex 35 es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada por capital flotante, o lo que es lo mismo, al número de acciones en libre circulación. Esto implica que no todas las empresas tienen el mismo peso dentro del selectivo, sino que su importancia dependerá del número de acciones emitidas por su precio de cotización. De este modo, aquellas empresas que tengan una capitalización bursátil más amplia, tendrán un mayor peso dentro del Ibex 35, y viceversa: aquellas con menor capitalización, tendrán menos protagonismo en el índice. Aun así, para evitar que un par de empresas concentren todo el peso del índice, la ponderación máxima que puede alcanzar un activo dentro de este selectivo es del 20%. Al igual que ocurre con otros índices mundiales, como el S&P 500 o el Nasdaq 100, la cotización del Ibex 35 fluctúa en tiempo real durante las horas del mercado, reflejando la evolución de los activos que lo conforman. Este índice tiene como valor base los 3.000 puntos que marcó al cierre de la sesión del 29 de diciembre de 1989, y fija su valor en función de la capitalización de los activos que lo componen y un coeficiente de ajuste que se emplea para evitar verse afectado por ciertas operaciones financieras, como una ampliación de capital, que puedan efectuar las empresas que lo componen. La fórmula para calcular su valor es la siguiente: En la que: I (t) = valor del Ibex 35 en el momento t expresado en puntos de índice

t = Momento del cálculo del Índice.

i = Compañía incluida en el Índice.

Si = Nº de acciones computables de la compañía i para el cálculo del valor del Índice.

Pi = Precio de las acciones de la Compañía i incluida en el Índice en el momento (t).

Capi = Capitalización de la Compañía incluida en el Índice, es decir (Si * Pi).

∑ Capi = Suma de la Capitalización de todas las Compañías incluidas en el Índice.

J = Cantidad utilizada para ajustar el valor del Índice por ampliaciones de capital u otras operaciones. ¿Cómo se seleccionan las empresas del Ibex 35? El Ibex 35 está compuesto por las 35 empresas más líquidas del SIBE. Estas compañías son seleccionadas por el Comité Asesor Técnico (CAT), un organismo formado por profesionales independientes que se encarga de decidir qué valores entran dentro del selectivo. Este organismo se reúne dos veces al año (generalmente, en los meses de junio y diciembre) para evaluar la composición del Ibex 35, y tiene en cuenta los siguientes requisitos básicos para analizar qué empresas pueden incorporarse al selectivo: Liquidez : para poder formar parte del Ibex 35, es necesario que las acciones de la compañía tengan una gran liquidez.

: para poder formar parte del Ibex 35, es necesario que las acciones de la compañía tengan una gran liquidez. Capitalización bursátil : la capitalización media de la empresa debe ser superior al 0,30% de la capitalización media del índice

: la capitalización media de la empresa debe ser superior al 0,30% de la capitalización media del índice Negociación : los activos deben haberse negociado en, como mínimo, un tercio de las sesiones. Aun así, si este requisito no se cumple, una empresa podría entrar a formar parte del selectivo si está entre los 20 de mayor capitalización.

: los activos deben haberse negociado en, como mínimo, un tercio de las sesiones. Aun así, si este requisito no se cumple, una empresa podría entrar a formar parte del selectivo si está entre los 20 de mayor capitalización. Pertenecer al SIBE: las acciones de la empresa deben negociarse Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE). Aunque para poder entrar en el Ibex 35 es necesario cumplir con un mínimo de capitalización, la realidad es que el tamaño de las empresas no es el factor determinante para su inclusión dentro del selectivo. Al contrario, el criterio principal para incluir una empresa dentro de este selectivo es la liquidez. De igual manera, el comportamiento que los activos tengan en el mercado de valores, es decir, las subidas o bajadas que puedan experimentar, tampoco será un aspecto determinante para la inclusión de una empresa. ¿Qué empresas forman parte del Ibex 35? Dentro del Ibex 35, se encuentran las empresas con mayor liquidez de la Bolsa española. Estas compañías pertenecen a distintos sectores, entre los que destacan el bancario, el energético, el tecnológico o el de telecomunicaciones. Acciona

Acciona Energía

Acerinox

ACS

Aena

Amadeus

ArcerlorMittal

Banco Sabadell

Banco Santander

Bankinter

BBVA

Caixabank

Cellnex

Colonial

Enagás

Endesa

Ferrovial

Fluidra

Grifols

IAG

Iberdrola

Inditex

Indra

Logista

Mapfre

Merlin Properties

Naturgy

Puig

Redeia

Repsol

Rovi

Sacyr

Solaria

Telefónica

Unicaja Esta composición no es fija, sino que puede actualizarse en las revisiones anuales que realiza el Comité Asesor Técnico (CAT) para reflejar mejor la realidad de la bolsa nacional. Importancia del Ibex 35 para los inversores El Ibex 35 no solo es un conjunto de empresas, sino que es un barómetro de gran importancia para valorar el estado de la economía española. Este índice, que refleja el sentimiento del mercado en relación a la economía española, se posiciona como una referencia clave tanto para los inversores que quieren operar en el mercado nacional como para diversos productos financieros. Además, sirve para evaluar el rendimiento de multitud de carteras de inversión. En este sentido, a la hora de analizar y valorar las tendencias del Ibex 35, hay ciertos indicadores que pueden ser de gran utilidad: Variación diaria : subidas o bajadas del índice en cada sesión.

: subidas o bajadas del índice en cada sesión. Rentabilidad acumulada : rendimiento desde el inicio de año (YTD).

: rendimiento desde el inicio de año (YTD). PER medio : relación precio/beneficio promedio del conjunto del índice.

Viernes, 18 de abril

Lunes, 21 de abril

Jueves, 1 de mayo

Jueves, 25 de diciembre

Viernes, 26 de diciembre ¿Cómo invertir en el Ibex 35? El Ibex 35 es el índice más importante de España y un punto de referencia clave para todos los usuarios que quieran invertir en nuestro país. No obstante, antes de invertir en él, es importante tener en cuenta que se trata de un selectivo sujeto a los movimientos del mercado, en el que los resultados y las noticias de las distintas compañías que lo conforman pueden tener un gran impacto en su comportamiento. Por ello, antes de acometer cualquier tipo de operación, se deberán tener claros no solo los objetivos a los que aspiramos, sino también los riesgos y posibles pérdidas que estaríamos dispuestos a asumir. A la hora de invertir en el Ibex 35, podemos recurrir a varias opciones, entre las que destacan dos tipos de instrumentos: las acciones y los ETF. Acciones : una forma de invertir en el Ibex 35 es invirtiendo directamente en acciones de las empresas que forman parte de este índice, como el Banco Santander, Inditex, Caixabank o IAG.

: una forma de invertir en el Ibex 35 es invirtiendo directamente en acciones de las empresas que forman parte de este índice, como el Banco Santander, Inditex, Caixabank o IAG. ETF: una forma de ganar exposición a la totalidad del Ibex 35 es invirtiendo en ETFs que repliquen el comportamiento de este índice. De este modo, los inversores podrán invertir de manera indirecta, reduciendo tanto el riesgo como, por otro lado, los posibles beneficios. Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 1.400 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

