El Dax 40 roza los 19.400 euros📈

El DAX 40 espera la publicaci贸n de los datos preliminares del IPC de noviembre, previstos para las 14:00. Los inversores esperan que el IPC de Alemania se sit煤e en el 2,3% interanual, frente al 2% de octubre. En el parqu茅 alem谩n suben las acciones de la empresa energ茅tica Uniper, el proveedor de autom贸viles Daimler Truck, el fabricante de componentes para autom贸viles ElringKlinger, la aerol铆nea Lufthansa y el fabricante de semiconductores S脺SS MicroTec. Hoy no cotiza Wall Street debido a la festividad por el D铆a de Acci贸n de Gracias en Estados Unidos. La volatilidad en el mercado europeo tiene sesgo alcista. Las acciones de la francesa Airbus suben por encima del 5%. Por su parte, el fabricante de relojes suizo Swatch Group profundiza sus ca铆das. Precio al que cotiza el DAX 40

Fuente: xStation5聽 Las acciones de Uniper rebotan desde m铆nimos Uniper ha elevado su previsi贸n de resultados financieros para 2024 en comparaci贸n con las previsiones anteriores, aunque siguen estando muy por debajo de los resultados del a帽o anterior. La empresa ha puesto fin a un litigio de larga duraci贸n. La resoluci贸n de las disputas supone la liberaci贸n de las provisiones creadas a tal efecto. Uniper espera ahora unos resultados financieros mejorados para el ejercicio completo de 2024 , lo que llev贸 a la empresa a elevar su previsi贸n financiera para el a帽o. Uniper prev茅 ahora un EBITDA ajustado de entre 2.500 y 2.800 millones de euros (a帽o anterior: 7.164 millones de euros), en comparaci贸n con una previsi贸n anterior de entre 1.900 y 2.400 millones de euros.

El beneficio neto ajustado se situar谩 entre 1.500 y 1.800 millones de euros para el ejercicio completo de 2024 (a帽o anterior: 4.432 millones de euros). Un resultado de este tipo implicar铆a una relaci贸n precio-beneficio de aproximadamente 10. La empresa se ha retractado recientemente de su inversi贸n prevista de 8.000 millones de euros en energ铆a verde para 2030, citando la falta de demanda en el mercado del hidr贸geno. Uniper se salv贸 gracias a la ayuda alemana de m谩s de 13.000 millones de euros (13.700 millones de d贸lares) en concepto de compensaci贸n por las p茅rdidas relacionadas con los vol煤menes de gas no suministrados por Gazprom desde mediados de 2022 hasta el verano de 2024. No est谩 claro si el gobierno alem谩n volver谩 a apoyar a la empresa en el futuro. Tampoco es seguro en este momento si Uniper entregar谩 los 2.500 millones de euros "prometidos" al gobierno alem谩n a principios de 2025. La empresa toma decisiones trimestrales al respecto. El aumento actual de las acciones de Uniper es pr谩cticamente imperceptible a escala a largo plazo. 聽 Fuente: xStation5

