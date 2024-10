El DAX 40 se dispara antes de la decisión del BCE

La sesión del jueves en los mercados europeos ha sido positiva para la mayoría de los índices bursátiles. El DAX 40 ha subido un 0,7% en estos momentos, mientras que el FTSE 100 británico ha ganado más de un 0,33% y el CAC40 francés, un 1,2%. La atención de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas y en la decisión del BCE sobre los tipos de interés. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 subió casi un 0,51% durante la sesión del jueves y se encuentra nuevamente cerca de máximos históricos. Parece que los puntos de soporte/resistencia clave de la tendencia alcista general siguen siendo la zona de los 19.000 puntos, la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico) y el pico histórico que acaba de romperse, que ahora es la principal zona de control para la oferta y la demanda. Fuente: xStation Noticias de empresas del Dax Más allá de las subidas que han registrado el Dax 40 y las bolsas europeas, hoy también se han conocido varias noticias relacionadas con las empresas del Viejo Continente. Una de ellas es Merck (MRK.DE), cuyas acciones suben casi un 6% en la sesión de hoy después de que un estudio de fase 3 de la vacuna Capvaxive de Merck cumpliera los objetivos de inmunogenicidad primaria y secundaria. Además, la empresa elevó las perspectivas a medio plazo para su negocio de electrónica antes del Capital Markets Day. El crecimiento de las ventas de la división de electrónica se revisó al alza hasta el 5-9% desde el 3-6%, citando la alta demanda de chips para aplicaciones de inteligencia artificial. El optimismo sobre Merck también se debió a las considerables subidas de las acciones de Sartorius (SRT.DE). El fabricante alemán de equipos de laboratorio registró un crecimiento secuencial de pedidos en su negocio de soluciones de bioprocesos, lo que los analistas encontraron tranquilizador. Nordea Bank (NDA.DK) sube después de elevar las previsiones y revelar un plan de recompra de acciones. Nordea elevó su previsión de rentabilidad sobre el capital para 2024 a más del 16%, habiendo estimado previamente una rentabilidad sobre el capital de más del 15%. Las acciones de Nokia (NOKIA.FI) cayeron un 5% después de que el fabricante de equipos 5G redujera sus expectativas de ingresos para todo el año, diciendo que la recuperación de las ventas es más lenta de lo esperado. Otras noticias que salen de las empresas individuales del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

