El Dax 40 se dispara un 2,6% 📈

El sentimiento en la bolsa alemana es muy positivo, con el Dax 40 subiendo un 2,6% y avanzando casi un 15% desde sus m铆nimos de principios de abril. En lo que va de ma帽ana, las acciones m谩s d茅biles en Alemania son las de las empresas de defensa Rheinmetall y Hensoldt, que caen despu茅s de que el Financial Times informara ayer que Putin propuso un alto el fuego en Ucrania y la suspensi贸n de los combates en la l铆nea del frente actual. La perspectiva de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania podr铆a cambiar el impulso del sector de defensa hacia una tendencia a la baja, lo que podr铆a redirigir el inter茅s de los inversores hacia otros sectores del mercado. Cotizaci贸n del Dax 40 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Se disparan las acciones de SAP Las acciones del gigante tecnol贸gico alem谩n SAP suben hoy por encima del 10%, su mayor subida en seis a帽os, despu茅s de que la compa帽铆a, la m谩s grande de Europa, anunciara resultados del primer trimestre que superaron las expectativas de los analistas, principalmente gracias a su s贸lido negocio en la nube. SAP, que compite con la estadounidense Salesforce, no se ha visto afectada por las barreras comerciales estadounidenses, y sus resultados del primer trimestre mostraron resiliencia en medio de la turbulencia macroecon贸mica. El beneficio operativo ajustado aument贸 un 58% en moneda constante, hasta los 2.500 millones de euros (2.900 millones de d贸lares). La previsi贸n de Bloomberg era de 2.240 millones de euros. En marzo, la compa帽铆a super贸 el valor de mercado de Novo Nordisk A/S, LVMH y Hermes. Alrededor del 86% de las ventas de SAP provinieron de ingresos recurrentes el trimestre pasado, lo que ayuda a proteger a la compa帽铆a de las turbulencias econ贸micas y el temor a una recesi贸n en Estados Unidos.

Seg煤n los analistas de Deutsche Bank, los clientes recurren a SAP con la necesidad de centrarse en el ahorro real de costes, un 谩rea en la que SAP tiene una clara ventaja gracias a su software de misi贸n cr铆tica. Como resultado, la compa帽铆a alemana muestra fortaleza y resiliencia a pesar de la importante incertidumbre macroecon贸mica.

Los ingresos de la nube aumentaron un 26% en moneda constante , alcanzando los 4.990 millones de euros, en comparaci贸n con la previsi贸n de 5.050 millones de euros. SAP confirm贸 su previsi贸n de ingresos de la nube para 2025, que oscila entre los 21.600 y los 21.900 millones de euros. La compa帽铆a tambi茅n se帽al贸 que 芦la din谩mica situaci贸n actual implica altos niveles de incertidumbre y una visibilidad limitada para el futuro禄.

La cartera actual de pedidos en la nube, que refleja las ventas que se registrar谩n en los pr贸ximos 12 meses, creci贸 un 29% en moneda constante, hasta los 18聽200 millones de euros. SAP tambi茅n decidi贸 llevar a cabo una reestructuraci贸n corporativa que incluy贸 despidos en el primer semestre de 2024, lo que contribuy贸 a aumentar los beneficios. El aumento del valor de las acciones de SAP coincidi贸 con un contexto global positivo despu茅s de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que podr铆a flexibilizar su postura dura con Pek铆n. El 铆ndice burs谩til asi谩tico, en general, subi贸 m谩s del 1 %. El crecimiento tanto en el negocio de licencias como en el de suscripciones a la nube se desaceler贸 en el primer trimestre, seg煤n una encuesta realizada este mes por analistas de Morgan Stanley a 30 empresas que utilizan SAP. La desaceleraci贸n se produjo principalmente en EE. UU., el mayor mercado de SAP. Sin embargo, el crecimiento del 29 % en la cartera de pedidos en la nube a tipo de cambio constante, junto con la confirmaci贸n de sus objetivos para 2025, no muestra indicios de que la creciente incertidumbre lo frene. El margen operativo ajustado de SAP, del 27,2%, unos 250 puntos b谩sicos por encima del consenso, indica que su agresiva transici贸n a la nube de los 煤ltimos dos o tres a帽os est谩 madurando, eclipsando las ligeras p茅rdidas de ventas. Precio de las acciones de SAP Fuente: xStation5

