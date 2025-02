Los índices bursátiles europeos cotizaron a la baja durante la sesión del miércoles. El Dax 40 cotiza plano hoy, sin movimientos relevantes. De todas formas, aunque el índice alemán pueda experimentar fluctuaciones y períodos de corrección, la tendencia general sigue siendo alcista, lo que sugiere que los inversores mantienen confianza en el mercado alemán. La atención de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas, los resultados trimestrales de Novo Nordisk, TotalEnergies, Santander y Credit Agricole, y los datos del PMI del ISM de Estados Unidos. Una noticia importante es que la Unión Europea se prepara para atacar a las principales empresas tecnológicas estadounidenses si el presidente Trump impone aranceles a la UE, informó la agencia Financial Times. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dax 40 El Dax 40 pierde terreno ligeramente hoy, pero se mantiene cerca de los máximos de ayer. El soporte más importante para el índice sigue siendo invariablemente la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico) y el pico reciente que rompió el índice en la zona de los 20.500 puntos. Técnicamente, el Dax 40 sigue manteniendo una tendencia alcista estable todo el tiempo. Fuente: xStation Noticias de empresas Resultados del cuarto trimestre de 2024 de Novo Nordisk Ingresos del cuarto trimestre : 85.680 millones de coronas danesas (estimados en 80.290 millones de coronas danesas)

Ingresos para el año completo : 290.400 millones de coronas danesas (estimados en 285.570 millones de coronas danesas)

Ventas de medicamentos contra la obesidad para el año fiscal : 65.150 millones de coronas danesas (estimados en 65.180 millones de coronas danesas)

EBIT del año fiscal : 128.340 millones de coronas danesas (estimados en 125.960 millones de coronas danesas)

Las acciones de la empresa están ganando actualmente un 3% Resultados anuales de TotalEnergies BPA ajustado de 1,90 € (estimados en 1,86 €)

Utilidad neta ajustada de 4.410 millones de dólares (estimados en 4.260 millones de dólares)

Totalenergies propone un dividendo de 3,22 €/acción para el ejercicio 2024, un aumento del 7 %

Las acciones de la empresa se revalorizan actualmente un 1,2 % Resultados del cuarto trimestre de 2024 de Crédit Agricole Beneficio neto : 1.690 millones de euros (estimado 1.410 millones de euros)

Ingresos : 7.090 millones de euros (estimado 6.560 millones de euros)

Provisiones para pérdidas crediticias : 594 millones de euros (estimado 507,5 millones de euros)

Dividendo por acción : 1,10 euros (estimado 1,06 euros)

: 1,10 euros (estimado 1,06 euros) Las acciones de la compañía suben actualmente un 2% ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

