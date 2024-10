¿Qué son los Dividendos?

Tiempo de lectura: 4 minute(s)

Los dividendos son una de las principales fuentes de rentabilidad de la inversión en acciones. En este artículo, te contamos qué son exactamente los dividendos, qué tipos existen y cuáles son las fechas clave para cobrarlos.

A la hora de comprar acciones de una compañía, hay ciertos factores que pueden decantar la balanza hacia una u otra empresa. Uno de ellos son los dividendos, un término que procede del latín (dividendum) y que hace referencia a la proporción de beneficios que una empresa reparte entre sus accionistas. Recogidos en el artículo 93 de la Ley de Sociedades Capital, los dividendos son un derecho económico y una de las principales fuentes de rentabilidad de la inversión en acciones, pero ¿qué son exactamente? ¿Y cuándo se pagan? ¿Qué son los dividendos de una empresa? Los dividendos de una empresa son la porción de beneficios que una empresa decide repartir entre sus accionistas. Estos dividendos, que aparecen recogidos en el artículo 93 de la Ley de Sociedades Capital, se reparten en función del número de acciones que un inversor posea y están estrechamente relacionados con el estado financiero y económico de las empresas, lo que implica que no siempre se obtienen. Así, los dividendos suelen distribuirse solo cuando las compañías obtienen resultados positivos y se encuentran en una buena situación financiera. Por el contrario, si la empresa presenta pérdidas en sus resultados o planea expandirse, lo habitual es que no pague dividendos a sus accionistas y aproveche las posibles ganancias obtenidas para mejorar su situación. Para que una empresa reparta dividendos, estos deben ser aprobados por la Junta General de Accionistas, a propuesta del Consejo de Administración, que es quien decide la política de pago de estos títulos. Esta política varía significativamente en función de la empresa, aunque, por norma general, las empresas tienden a establecer sus dividendos en base a un porcentaje o pay-out. Así, si una compañía establece un pay-out del 40%, los accionistas percibirán un dividendo equivalente al 40% de los beneficios obtenidos a lo largo del ejercicio financiero. En función del número de acciones que el inversor posea, este percibirá más o menos dividendos. Tipos de dividendos Además de las diferencias en la manera en la que se establece el importe, se pueden distinguir varias modalidades de dividendos, a las que las empresas pueden recurrir de cara a recompensar a sus accionistas. Entre estas, destacan: Dividendos a cuenta : son aquellos que se abonan antes de que finalice el ejercicio financiero. En este caso, el importe se determina en función de las estimaciones de la empresa.

: son aquellos que se abonan antes de que finalice el ejercicio financiero. En este caso, el importe se determina en función de las estimaciones de la empresa. Dividendos complementarios : son aquellos que se abonan cuando ya se han presentado los resultados de la empresa y se conocen los beneficios obtenidos en el ejercicio financiero.

: son aquellos que se abonan cuando ya se han presentado los resultados de la empresa y se conocen los beneficios obtenidos en el ejercicio financiero. Dividendos extraordinarios : son aquellos que se distribuyen cuando la empresa ha obtenido unos beneficios extraordinarios en el ejercicio financiero.

: son aquellos que se distribuyen cuando la empresa ha obtenido unos beneficios extraordinarios en el ejercicio financiero. Dividendos en acciones o script dividends : tal y como su propio nombre indica, son aquellos que, en lugar de abonarse en efectivo, se pagan en acciones de la propia compañía, las cuales se emiten tras una ampliación de capital liberada. En este caso, el accionista puede elegir entre recibir las nuevas acciones o venderlas, ya sea a la propia compañía o en el mercado.

: tal y como su propio nombre indica, son aquellos que, en lugar de abonarse en efectivo, se pagan en acciones de la propia compañía, las cuales se emiten tras una ampliación de capital liberada. En este caso, el accionista puede elegir entre recibir las nuevas acciones o venderlas, ya sea a la propia compañía o en el mercado. Dividendos fijos: son aquellos que se abonan independientemente de los resultados obtenidos en el ejercicio financiero. Además de estos tipos, también se puede distinguir entre dividendos brutos y netos, en función de si ya se han aplicado los impuestos correspondientes. ¿Cuándo se pagan los dividendos? Fechas clave Por norma general, los dividendos se suelen abonar de forma semestral, aunque hay empresas que los distribuyen de forma trimestral y otras que apuestan por un reparto anual. Independientemente de la frecuencia de esta distribución, hay cuatro fechas que resultan de gran importancia de cara a abonar dividendos: Fecha de anuncio : es la fecha en la que la Junta de Accionistas anuncia la cuantía del dividendo.

: es la fecha en la que la Junta de Accionistas anuncia la cuantía del dividendo. Fecha de registro : es la fecha en la que la compañía confirma cuáles son los accionistas que tendrán derecho a cobrar dividendos.

: es la fecha en la que la compañía confirma cuáles son los accionistas que tendrán derecho a cobrar dividendos. Fecha ex-dividendo : es la fecha a partir de la cual las acciones cotizan pero no otorgan derecho de dividendo. En este caso, si un inversor compra una acción después de esta fecha, no podrá cobrar dividendos. En esta fecha, además, se descuenta el dividendo de la cotización.

: es la fecha a partir de la cual las acciones cotizan pero no otorgan derecho de dividendo. En este caso, si un inversor compra una acción después de esta fecha, no podrá cobrar dividendos. En esta fecha, además, se descuenta el dividendo de la cotización. Fecha de pago: es la fecha en la que se realiza el reparto de los dividendos a los accionistas. Invertir con XTB En XTB, puedes comprar acciones de empresas que suelen repartir dividendos entre sus inversores, como Telefónica (TEF1.ES), Endesa (ELE.ES), Ferrovial (FER.ES) o Acciona Energía (ANE.ES). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Una vez superado este límite, se aplicará una comisión del 0,2% (con un mínimo de 10 euros por operación).

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.