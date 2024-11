El Dax 40 sube a comienzo de semana

El ánimo en el mercado de valores europeo es positivo hoy, con los índices estadounidenses registrando ligeros avances, en conmemoración del feriado del Día de los Veteranos. La sesión en Wall Street abrirá en horario estándar; la negociación de bonos se detendrá hoy. No se prevén publicaciones macroeconómicas significativas para hoy. Cotización del Dax 40 Los futuros del Dax 40 están registrando una sesión muy exitosa hoy. El principal nivel de resistencia se encuentra ahora entre los 19600 y los 19700 puntos. El volumen de compra prevalece claramente hoy, con el RSI subiendo por encima de 70, lo que indica condiciones de sobrecompra. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Cotización de Continental Las acciones de Continental AG suben tras los resultados del tercer trimestre, con un aumento del 36% en el beneficio operativo ajustado (EBIT) de la empresa hasta los 873 millones de euros. A los inversores les gustó el aumento del margen EBIT hasta el 8,9%, frente al 6,3% del año pasado. El margen EBIT ajustado del sector de la automoción aumentó hasta el 4,2% desde el 2,8% del año anterior, gracias a las medidas de eficiencia y a las negociaciones de precios favorables con los fabricantes de automóviles. El aumento se produjo a pesar de un mercado difícil. Continental señaló que lo hizo gracias a una rigurosa gestión de costes y mejoras de eficiencia, reforzadas por una nueva política de precios en la división de automoción.

Las ventas cayeron un 4% interanual hasta los 9.800 millones de euros, en comparación con los 10.200 millones del tercer trimestre de 2023, pero la rentabilidad en el negocio de la automoción mejoró a pesar de una caída del 4,7% interanual en las ventas (hasta los 4.700 millones de euros).

Continental revisó sus previsiones anuales, rebajando las ventas esperadas del Grupo a 39.5-42.000 millones de euros, frente a los 40.0-42.500 millones de euros estimados anteriormente. Sin embargo, esto no sorprendió al mercado.

Según Continental, el negocio de neumáticos de invierno ha tenido un comienzo de año exitoso y la rentabilidad de las ventas es satisfactoria. Informó de una disminución del 9,9% en las ventas, con una caída de los ingresos a 1.500 millones de euros y un margen EBIT ajustado inferior al 4,5%. La división de neumáticos informó de unos resultados sólidos (las ventas aumentaron un 1,9% interanual a 3.500 millones de euros). Continental está ampliando actualmente su planta de Rayong en Tailandia para satisfacer la alta demanda en la región de Asia y el Pacífico.

Fuente: xStation5

