La sesión del martes en las bolsas europeas ha sido positiva para la mayoría de los índices bursátiles. El DAX 40 sube un 0,25% impulsado por las acciones de Adidas, que suben tras sus buenos resultados, el FTSE 100 británico avanza un 0,10% y el CAC40 francés avanza un 0,28%. La atención de los inversores se centra hoy en los resultados de Adidas, Lufthansa y HSBC. El DAX 40 sigue subiendo El índice de referencia alemán, el Dax 40, cotiza casi un 0,40% más alto durante la sesión del martes. Los puntos de soporte/resistencia clave de la tendencia alcista general parecen seguir siendo la zona de los 19.000 puntos, la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico) y el pico histórico probado la semana pasada, que ahora sirve como la principal zona de control para los lados de la oferta y la demanda. Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Adidas se disparan tras sus resultados Adidas (ADS.DE) publicó sus resultados del tercer trimestre, que mostraron que el margen operativo superó las estimaciones promedio de los analistas. El precio de las acciones de Adidas subió más del 1,2% el martes, gracias al crecimiento de las ventas y el sólido desempeño subyacente que ha experimentado la compañía en la mayoría de las regiones en las que opera. Margen operativo 9,3%, estimado 8,69%

Beneficio bruto 3.300 millones de euros, estimado 3.280 millones de euros

Ingresos en Europa 2.150 millones de euros, estimado 2.110 millones de euros

Ingresos en Norteamérica 1.360 millones de euros, estimado 1.520 millones de euros

Ventas en China 946 millones de euros, estimado 968,8 millones de euros

Ingresos en Latinoamérica 677 millones de euros, estimado 647,8 millones de euros

Resultado neto de operaciones continuadas 469 millones de euros, estimado 343,1 millones de euros

Beneficio neto 443 millones de euros, estimado 356,1 millones de euros

Beneficio antes de impuestos 601 millones de euros, estimado 504,8 millones de euros

Ingresos por regalías y comisiones 20 millones de euros, estimado 20,9 millones de euros

Coste de ventas 3.140 millones de euros, estimado 3.970 millones de euros

Gastos de marketing 724 millones, estimados 738 millones de euros

Gastos generales de explotación 2.110 millones de euros, estimados 2.030 millones de euros

Inventarios 4.520 millones de euros, estimados 4.650 millones de euros

Saldo neto de caja al final del periodo 1.780 millones de euros Otras noticias de empresas Además de Adidas, hoy también ha presentado resultados Deutsche Lufthansa AG (LHA.DE), que reafirmó sus previsiones para todo el año, ya que la fuerte demanda de viajes premium ayudó a la aerolínea a registrar ingresos récord en el tercer trimestre. El grupo de aerolíneas más grande de Europa dijo que, con una demanda de pasajeros por encima de los niveles observados el año pasado, planea aumentar la capacidad en el cuarto trimestre y espera registrar un resultado operativo positivo para los últimos tres meses de 2024. Sin embargo, las acciones de la compañía están perdiendo casi un 3% en la sesión de hoy. Esto se debe en gran parte a una caída del 9% en los ingresos operativos en el tercer trimestre, que es atribuible al aumento constante de los costos. Más allá de las empresas del DAX 40, en el Reino Unido la atención de los inversores se centra hoy en las acciones de HSBC (HSBA.UK), que suben un 4%, después de que el banco anunciara unos beneficios mejores de lo esperado y decidiera recomprar 3.000 millones de dólares de sus propias acciones. ¿Cómo invertir en el DAX 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

