El Dax 40 sube un 0,7% 📈

Los mercados europeos cotizan resistiendo la presi贸n a la baja y registrando subidas intradiarias a pesar de la escalada del conflicto en Oriente Medio, con el Dax 40 anot谩ndose una subida del 0,7%, el Cac 40 una subida del 1% y el FTSE una subida del 0,46%. En Espa帽a, adem谩s, el Ibex 35 avanza m谩s de un 1,10%. Cotizaci贸n del Dax 40 Al observar el gr谩fico de futuros del Dax 40, las recientes ca铆das parecen haberse detenido en la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (EMA50, l铆nea naranja). Durante las 煤ltimas cinco sesiones, el volumen de ventas ha dominado claramente. Hoy, los compradores intentan revertir la tendencia, aunque el volumen de compra se mantiene relativamente moderado hasta el momento. La volatilidad podr铆a aumentar esta semana debido al conflicto entre Israel e Ir谩n y a las importantes lecturas macroecon贸micas de Estados Unidos, as铆 como a la decisi贸n sobre los tipos de inter茅s de la Reserva Federal. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Precio de las acciones de Siemens Energy Las acciones de Siemens Energy suben un 3% hoy, intentando superar el 71,6% de retroceso de Fibonacci del 煤ltimo movimiento bajista. Una subida sostenida por encima de los 87,50 鈧 podr铆a allanar el camino para alcanzar m谩ximos hist贸ricos. Fuente: xStation5

