El Dax 40 sufre una leve corrección

Los mercados europeos muestran un rendimiento mixto hoy, con la mayoría de los índices cotizando en negativo. El Dax 40 ha tenido una leve corrección desde máximos esperando con cautela el dato de inflación de hoy. Los movimientos del mercado se producen tras los avances de ayer tras las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que sugiere cierta toma de beneficios o una renovada cautela entre los inversores. Noticias del Mercado Las acciones de Bayer AG subieron un 11% después de que los beneficios del primer trimestre de la compañía superaran las expectativas, con un EBITDA ajustado de 4.090 millones de euros (4.540 millones de dólares), superando las estimaciones de los analistas de 3.880 millones de euros. La división farmacéutica impulsó el sólido desempeño, con ventas de 4.550 millones de euros impulsadas por la demanda del nuevo fármaco contra el cáncer Nubeqa (515 millones de euros frente a los 427,3 millones de euros estimados) y el medicamento renal Kerendia (161 millones de euros frente a los 131,7 millones de euros estimados). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El director ejecutivo, Bill Anderson, mantuvo las perspectivas de la compañía para 2025 a pesar de la incertidumbre sobre los aranceles y las divisas, señalando: «En un entorno más seguro, probablemente habríamos ajustado al alza nuestras previsiones para el sector farmacéutico».

a pesar de la incertidumbre sobre los aranceles y las divisas, señalando: «En un entorno más seguro, probablemente habríamos ajustado al alza nuestras previsiones para el sector farmacéutico». Los analistas de Morgan Stanley calificaron los resultados como «superiores a las expectativas» para el negocio farmacéutico . A pesar de los resultados positivos, la división de ciencias de la agricultura de Bayer reportó ventas decepcionantes debido a la débil demanda de pesticidas y los bajos precios del glifosato. La compañía ha recortado cerca de 11.000 empleos desde que Anderson inició su reestructuración operativa el año pasado. Munich Re reportó una disminución en el beneficio neto del primer trimestre, situándose en 1.090 millones de euros, frente a los 2.120 millones de euros del mismo periodo del año anterior, mientras que el BPA descendió de 15,77 a 8,34 euros.

. A pesar de los resultados positivos, la división de ciencias de la agricultura de Bayer reportó ventas decepcionantes debido a la débil demanda de pesticidas y los bajos precios del glifosato. La compañía ha recortado cerca de 11.000 empleos desde que Anderson inició su reestructuración operativa el año pasado. Munich Re reportó una disminución en el beneficio neto del primer trimestre, situándose en 1.090 millones de euros, frente a los 2.120 millones de euros del mismo periodo del año anterior, mientras que el BPA descendió de 15,77 a 8,34 euros. A pesar de la caída de los beneficios, la reaseguradora alemana registró un aumento de los ingresos por seguros hasta los 15.810 millones de euros, frente a los 15.060 millones del año anterior. La compañía confirmó sus previsiones para el ejercicio 2025, manteniendo las expectativas de un resultado neto de 6.000 millones de euros y unos ingresos por seguros de 64.000 millones de euros. Las acciones de Hannover Rueck cayeron un 3,2%, convirtiéndose en la segunda con peor rendimiento del índice Stoxx 600 Insurance, después de que la reaseguradora alemana publicara lo que JPMorgan describió como "unas cifras poco halagüeñas". El beneficio neto del primer trimestre disminuyó un 14% interanual, hasta los 480 millones de euros, aunque superó las expectativas de los analistas. El ratio combinado de daños se deterioró al 93,9% desde el 88% del año anterior, una cifra inferior a la estimación del 92,5%, debido a unas pérdidas cuantiosas de 765 millones de euros que superaron el presupuesto trimestral. Los incendios forestales de California representaron la mayor pérdida individual, con 631 millones de euros. A pesar del revés trimestral, Hannover Re mantuvo su previsión para 2025 de aproximadamente 2.400 millones de euros en ingresos netos. La compañía señaló que las negociaciones de renovación de abril en la región Asia-Pacífico, Norteamérica y algunas líneas especializadas dieron como resultado condiciones estables o ligeramente más favorables a un nivel de precios que se mantuvo atractivo. Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, retrocede ligeramente tras alcanzar un nuevo máximo histórico ayer, pero se mantiene por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y de la media móvil simple (SMA) de 50 días, ambos como soportes clave. Los alcistas buscarán mantener el impulso por encima de los máximos recientes para confirmar la ruptura, mientras que los bajistas podrían intentar impulsar el índice por debajo de esos niveles, con la media móvil simple (SMA) de 50 días como objetivo a corto plazo. El RSI se mueve ligeramente por debajo de la zona de sobrecompra, lo que indica una posible desaceleración del impulso alcista. Mientras tanto, el MACD comienza a estrecharse, lo que indica cautela, ya que la presión compradora podría estar perdiendo fuerza. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "