El Dax 40 tiene una corrección en sus máximos históricos

La sesión del miércoles en los mercados financieros europeos se caracteriza por caídas en la mayoría de los índices bursátiles. El DAX 40 cae actualmente un 0,30%. El FTSE 100 británico sube más de un 0,6% al mismo tiempo. El CAC40 francés, por su parte, baja un 0,6%. La atención de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas (temporada de resultados del tercer trimestre, incluidos los de ASML y LMVH; para más información, consulte nuestras publicaciones anteriores). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Cotización del Dax El índice alemán, el DAX 40, ha bajado casi un 0,28% durante la sesión del miércoles y está rompiendo por debajo de máximos históricos. Parece que los puntos de soporte/resistencia clave de la tendencia alcista general siguen siendo la zona de los 19.000 puntos, la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico) y el pico histórico que acaba de romperse, que ahora es la principal zona de control para la oferta y la demanda. Fuente: xStation Cotización de Adidas Más allá de los movimientos del Dax 40 y otros índices europeos, hoy también hemos conocido los resultados de Adidas (ADS.DE) para su tercer trimestre. A pesar de que los resultados son mejores de lo esperado, las acciones están bajando casi un 3%. Pronóstico anual de Adidas Beneficio operativo de aproximadamente 1.200 millones de euros, estimado anteriormente en aproximadamente 1.000 millones de euros, los analistas esperaban 1.130 millones de euros.

Crecimiento de los ingresos neutrales en divisas a una tasa de alrededor del 10%, estimado anteriormente que crecería a una tasa alta de un solo dígito. Resultados preliminares de Adidas para el tercer trimestre Margen bruto preliminar 51,3%, estimación 50,5%

Beneficio operativo preliminar 598 millones de euros, estimación 558,6 millones de euros

Ingresos preliminares 6.440 millones de euros, estimación 6.450 millones de euros Puntos clave de Adidas: Beneficio operativo en el tercer trimestre, incluida una contribución de aproximadamente 50 millones de euros por la venta de parte del inventario restante de Yeezy.

En sus previsiones, la empresa asume que venderá su inventario restante de Yeezy en el resto del año a precio de coste en promedio. Esto daría como resultado unas ventas adicionales de aproximadamente 50 millones de euros y ninguna contribución adicional a los beneficios en el cuarto trimestre.

Además de las noticias de Adidas, hoy también se ha conocido que el Departamento de Transporte de Estados Unidos multó con 4 millones de dólares a la aerolínea alemana Deutsche Lufthansa AG (LHA.DE) por presunta discriminación contra pasajeros judíos que fueron expulsados ​​de un vuelo, la mayor sanción impuesta por la agencia a una aerolínea por violaciones de los derechos civiles. En el incidente de mayo de 2022, el personal de Lufthansa impidió a 128 viajeros judíos (la mayoría de ellos con atuendos ortodoxos tradicionales) abordar un vuelo de conexión en Alemania mientras viajaban de Nueva York a Budapest. Según un representante de Lufthansa, el personal de tierra no identificó a un solo pasajero porque no siguió las instrucciones de los miembros de la tripulación de usar una mascarilla y permanecer sentado. Otras noticias de empresas individuales del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

