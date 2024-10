El DAX avanza ligeramente antes del NFP

La jornada del viernes en las bolsas europeas ha dejado un sentimiento mixto entre los inversores. El DAX alemán avanza actualmente un 0,35%, el FTSE 100 británico pierde un 0,45% y el CAC40 francés sube un 0,50%. La atención de los inversores se centra hoy en los datos del NFP de Estados Unidos, que mostrarán la situación actual de la economía estadounidense y si justificará un giro brusco en la política de tipos de interés de la Reserva Federal. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Noticias sobre empresas del DAX alemán: Las acciones de Redcare Pharmacy (RDC.DE) suben hoy un 1,7%, ya que la empresa ha anunciado un crecimiento de las ventas que se ha acelerado hasta el 81% en el tercer trimestre, sobre todo en el negocio de medicamentos con receta en Alemania. Las ventas del grupo aumentaron un 20,8% hasta los 574 millones de euros en el tercer trimestre respecto al año anterior. Los analistas de Citi rebajaron su recomendación sobre las acciones de Covestro (1COV.DE) a "neutral" desde su anterior calificación de "compra". El precio objetivo se ha fijado en 62 euros por acción. Watches of Switzerland (WOSG.UK) ha anunciado la compra de la plataforma Hodinkee. Watches of Switzerland ha indicado que la transacción se financiará con instrumentos financieros existentes y no afectará significativamente a la posición de apalancamiento de la empresa, según un comunicado. Los términos financieros no se han revelado. Las acciones de la empresa suben hoy un 1,2%. Otras noticias de empresas individuales del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

