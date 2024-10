El DAX mantiene el pulso a pesar de los débiles datos del ZEW

El martes, la sesión europea ha mejorado el sentimiento de los inversores. El DAX alemán avanza un 0,47%, el FTSE 100 británico avanza un 0,72% y el CAC40 francés avanza un 0,51%. El DAX en su conjunto se mantiene por encima de un punto de soporte clave, establecido por la EMA de 50 días. La atención de los inversores se centra hoy en los datos de Estados Unidos, en concreto el informe de ventas minoristas y la producción industrial de agosto. El sentimiento económico alemán del ZEW se situó en 3,5 frente a los 17 previstos y los 19,4 anteriores. Los economistas del ZEW afirman que la esperanza de una rápida mejora de la situación económica en Alemania se está desvaneciendo visiblemente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Noticias corporativas Las acciones de SUESS MicroTec (SMHN.DE) suben más del 12% al comienzo de la sesión de negociación del martes después de que Jefferies iniciara la cobertura de analistas de la compañía con una calificación de "compra" y un precio objetivo de 76 euros (el precio de mercado actual es de 60 euros). El proveedor de semiconductores puede describirse como una "joya escondida", escribió un analista de Jefferies en su recomendación de compra publicada el martes. En la cadena de suministro de Nvidia y en el campo de la inteligencia artificial (IA), la empresa ocupa una posición única en Europa. El representante de Jefferies se refirió a las ofertas multicapa de la empresa en el segmento Chip on Wafer on Substrate (COWOS), que representa aproximadamente el treinta por ciento de las ventas de la empresa. Mynaric AG (M0YN.DE) informó sobre el progreso en la producción en serie de su sistema de comunicación láser CONDOR Mk3, superando los retrasos de producción anteriores y los problemas de la cadena de suministro. Las entregas se realizarán en el marco del programa Tranche 1 de la Agencia de Desarrollo Espacial. La empresa está buscando activamente capital adicional para mantener las operaciones y expandir la producción. Mynaric está reforzando su posición en el mercado participando en varios programas importantes de comunicaciones espaciales y desarrollando tecnologías de comunicación cuántica con el apoyo del gobierno. Las acciones de la compañía suben actualmente más del 22%. Suedzucker (SZU.DE) redujo ayer su pronóstico de beneficios, señalando mayores expectativas para las cosechas en la Unión Europea, lo que aumentará la cantidad de azúcar en el mercado. El mayor productor de azúcar de Europa espera ahora unos ingresos de entre 9.500 y 9.900 millones de euros en el año fiscal 2024/25, una cifra que anteriormente se esperaba que estuviera entre 10.000 y 10.500 millones de euros. Los ingresos subyacentes estarán entre 550 y 650 millones de euros, en comparación con un rango de 900 a 1.000 millones de euros. La rebaja de calificación de Warburg hoy a una calificación de "venta" hace que las acciones de la compañía caigan un 3,5%. Fuente: Bloomberg Financial LP

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "