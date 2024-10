El DAX plano con el foco puesto en Commerzbank💡

El DAX聽a la expectativa聽de la reuni贸n de la FED.

Los analistas de Citi elevaron su recomendaci贸n para BMW.

El Ministerio de Finanzas聽confirm贸 sus planes de vender toda su participaci贸n en Commerzbank. Situaci贸n general de los mercados: Los mercados europeos estar谩n tensos hoy a la espera de la decisi贸n de la FED. El DAX cae actualmente un 0,1%. El FTSE 100 brit谩nico cede un 0,5%. Al mismo tiempo, el CAC40 franc茅s se deja un 0,3%. El DAX se mantiene por encima de un punto de soporte clave, marcado por el retroceso de Fibonacci del 23,6%. La atenci贸n de los inversores se centrar谩 casi por completo en la decisi贸n de la FED de hoy. Los datos anteriores sobre el mercado inmobiliario estadounidense y los inventarios de petr贸leo pueden proporcionar pistas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Noticias corporativas Las acciones de Commerzbank AG (CBK.DE) est谩n atrayendo la atenci贸n de los inversores despu茅s de que el Ministerio de Finanzas alem谩n confirmara sus planes de vender toda su participaci贸n en el banco, a pesar de la reciente decisi贸n de UniCredit SpA. El ministerio, dirigido por Christian Lindner del partido FDP, pretende vender las acciones al mejor precio posible, incluso si eso significa que UniCredit podr铆a adquirir m谩s acciones. Sin embargo, la decisi贸n de vender m谩s acciones requiere la aprobaci贸n un谩nime de un comit茅 compuesto por representantes de varios organismos gubernamentales, incluida la oficina del canciller Olaf Scholz. El gobierno alem谩n se comprometi贸 a un per铆odo de bloqueo de 90 d铆as para vender m谩s acciones de Commerzbank despu茅s de la 煤ltima transacci贸n con UniCredit. Actualmente, el gobierno sigue siendo el mayor accionista del banco con una participaci贸n del 12%. Las acciones de BMW AG (BMW.DE) est谩n registrando un aumento despu茅s de que los analistas de Citi actualizaran la recomendaci贸n de la compa帽铆a de "Vender" a "Neutral", estableciendo un precio objetivo de 74 euros. Harald Hendrikse, analista de Citi, justific贸 el cambio de postura afirmando que las expectativas actuales para BMW son muy bajas y la valoraci贸n actual de las acciones es demasiado baja para mantener una recomendaci贸n de venta. 聽 Fuente: Bloomberg Financial LP

