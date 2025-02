El DAX Subió un 0,3% Impulsado por Datos Económicos Clave y Expectativas de Política Monetaria

La tasa de inflación anual en Alemania subió inesperadamente al 2,3% en julio de 2024 desde el 2,2% en junio, en comparación con las previsiones que apuntaban a que se mantendría estable en el 2,2%, según las estimaciones preliminares. Factores Detrás del Aumento de la Inflación Aceleración en los precios de los alimentos: El crecimiento de los precios se aceleró en los alimentos, pasando del 1,1% al 1,3% .

El crecimiento de los precios se aceleró en los alimentos, pasando del . Estabilidad en los servicios: Los precios de los servicios se estabilizaron en un 3,9% .

Los precios de los servicios se estabilizaron en un . Costos de energía: La disminución en el coste de la energía se desaceleró a -1,7% frente al -2,1% anterior. Comparación Mensual del IPC Incremento mensual del IPC: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,3% en julio, marcando el mayor aumento en tres meses, superando las previsiones del 0,2%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un en julio, marcando el mayor aumento en tres meses, superando las previsiones del 0,2%. IPC armonizado de la UE: El IPC armonizado de la UE subió un 2,6% anual y un 0,5% mensual, también por encima de las previsiones del 2,5% y el 0,4% respectivamente. Impacto en el Mercado El DAX alemán ganó un 0,3% hasta alcanzar los 18.370 puntos el martes, siguiendo el estado de ánimo positivo general en Europa. Los operadores esperan decisiones clave de política monetaria esta semana de la Reserva Federal (FED), el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco de Japón (BoJ), mientras digieren datos económicos clave y nuevos informes de ganancias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Principales Movimientos en el DAX Crecimiento del PIB en la zona euro: Las cifras de crecimiento del PIB superaron las estimaciones.

Las cifras de crecimiento del PIB superaron las estimaciones. Contracción de la economía alemana: La economía alemana se contrajo inesperadamente en el segundo trimestre.

La economía alemana se contrajo inesperadamente en el segundo trimestre. Aumento de la inflación: La inflación en Alemania sorprendió con un aumento al 2,3%. Desempeño de Empresas Mejores desempeños: Deutsche Bank (+1,5%) Covestro (+1,3%) Vonovia (+1,3%)

Peores desempeños: Heidelberg Materials (-3%) después de no cumplir con las estimaciones de resultados. Adidas (-1%)

Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "