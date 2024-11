El DAX40 extiende sus caídas📉

Los mercados europeos est谩n experimentando una debilidad generalizada, con el W20 polaco liderando las ca铆das con un -1,41%, seguido por el ITA40 italiano con un -1,08%. El Ibex35 se deja un 0,65% mientras que el CAC40 cae un 0,48%. Por su parte, el Eurostoxx50 cae un 0,48%, descenso muy similar al del DAX40 (-0,47%). El 铆ndice austriaco (-0,39%) muestra una resistencia ligeramente mejor. El SUI20 suizo (-0,35%), el NED25 holand茅s (-0,17%) y el UK100 del Reino Unido (-0,03%) muestra menores ca铆das. 聽 Fuente: Bloomberg Financial LP Cotizaci贸n del DAX40 En cuanto al desempe帽o sectorial del DAX40, el mercado muestra un sesgo predominantemente negativo, siendo los sectores inmobiliario (+0,73%), sanitario (+0,38%) y de servicios de comunicaci贸n (+0,21%) los 煤nicos en territorio positivo. Los sectores industriales son los de peor desempe帽o, con un descenso del 1,15%, seguidos de los materiales (-0,58%) y financieros (-0,36%). Las tecnolog铆as de la informaci贸n (-0,26%), los bienes de consumo b谩sico (-0,25%) y los bienes de consumo discrecional (-0,74%) muestran distintos grados de debilidad. Los servicios p煤blicos bajaron un 1,13%, lo que contribuy贸 al sentimiento negativo general. La amplitud del mercado sigue siendo un desaf铆o, con 7 de cada 10 sectores cotizando a la baja, lo que sugiere una presi贸n vendedora persistente en las acciones alemanas. El desempe帽o agregado del DAX40 muestra un descenso del 0,44%, lo que refleja la debilidad del mercado europeo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation El DAX40 se negocia por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% tras haberlo superado hoy. Para los bajistas, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% es la primera prueba, ya que anteriormente actu贸 como soporte. Si se supera, se podr铆an volver a probar la media m贸vil simple de 100 d铆as y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. Para los alcistas, la resistencia clave se encuentra en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, seguido de la media m贸vil simple de 50 d铆as. El RSI muestra una divergencia bajista con m谩ximos y m铆nimos m谩s bajos, mientras que el MACD indica un sentimiento negativo. Noticias corporativas del DAX40 BASF (BAS.DE) ha designado a Deutsche Bank para liderar la venta de su negocio de pinturas Suvinil en Brasil , valorado en aproximadamente 5.000 millones de reales (871 millones de d贸lares). La desinversi贸n, que incluye la marca Glasu!, est谩 prevista para el primer trimestre de 2025. Suvinil, l铆der del mercado brasile帽o de pinturas decorativas, genera unos ingresos anuales de 3.200 millones de reales con un EBITDA de 360 鈥嬧媘illones de reales y emplea a 1.000 personas. La venta se alinea con el anuncio de estrategia de BASF en septiembre de salir del mercado de pinturas decorativas de Brasil, valorado en 12.000 millones de reales, su 煤ltima presencia restante en este segmento a nivel mundial.

