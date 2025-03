🚨El DE40 sube un 1,2%

El 铆ndice de referencia retoma el rally postelectoral y vuelve a m谩ximos hist贸ricos 馃搱 La sesi贸n del mi茅rcoles en los mercados europeos devuelve la euforia a las empresas burs谩tiles locales. El contrato DE40, que representa el 铆ndice alem谩n DAX, ya ha subido un 1,2%, llev谩ndolo de nuevo a sus m谩ximos hist贸ricos. La raz贸n de estas fuertes ganancias es la mejora del sentimiento del mercado tras las recientes ventas masivas (principalmente en EE. UU.), pero el 铆ndice local sigue benefici谩ndose de los resultados de las elecciones al Bundestag. El nuevo canciller, Friedrich Merz, es ampliamente considerado en los medios como un representante del sector financiero. Merz trabaj贸 como juez y luego como abogado en la prestigiosa firma Mayer Brown LLP, enfocada principalmente en el servicio a fondos de inversi贸n y grandes corporaciones. Tambi茅n ocup贸 altos cargos en BlackRock Alemania y HSBC Trinkaus & Burkhardt y form贸 parte de los consejos de administraci贸n de EY Alemania, Borussia Dortmund y Deutsche B枚rse. Sus fuertes v铆nculos comerciales dan esperanzas de que las nuevas pol铆ticas de Alemania apoyar谩n a las empresas locales y, en 煤ltima instancia, ayudar谩n a estimular la econom铆a alemana en dificultades. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Merz aboga principalmente por reducir los impuestos sobre la renta y las empresas. Igualmente importantes son sus audaces promesas de desarrollar la inteligencia artificial y convertir a Alemania en un centro atractivo para las empresas emergentes innovadoras. El nuevo canciller tambi茅n pretende reformar el freno de la deuda de Alemania, que limita la cantidad de deuda que puede asumir el gobierno. Esto es particularmente crucial ya que el espectro de la desaceleraci贸n econ贸mica a largo plazo se cierne sobre Alemania, y la liberaci贸n de nuevos fondos podr铆a ayudar a superar los desaf铆os econ贸micos actuales. DE40 (intervalo D1) El 铆ndice alem谩n DAX ha subido un 1,17% hasta los 22.830 puntos, con ganancias totales durante la primera parte de la semana que alcanzan el 2,56%. El catalizador inmediato fue, por supuesto, el resultado de las elecciones del domingo, que redujo la incertidumbre de los inversores. El 铆ndice se ha recuperado casi por completo de la correcci贸n de la semana pasada. El nivel de resistencia m谩s cercano est谩 justo por debajo de los 23.000 puntos, al que se est谩 acercando ahora el DAX. En el lado negativo, la zona de soporte m谩s cercana est谩 por encima de los 22.000 puntos, donde se detuvieron las ca铆das de la semana pasada. Fuente: xStation 5

